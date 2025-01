El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que impidió la entrada al país de aviones militares de Estados Unidos con migrantes deportados y dijo que sólo los recibirá en vuelos civiles y cuando sean tratados con “dignidad”.

“Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos”, escribió el mandatario en la red X.

