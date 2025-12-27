GENERANDO AUDIO...

Medio oeste y noreste en alerta por tormenta invernal. Foto: AFP

Más de 40 millones de personas se encontraban este viernes bajo alertas de tormenta invernal en amplias zonas del noreste y medio oeste de Estados Unidos, en medio del avance de un sistema que dejó fuertes nevadas, cancelaciones masivas de vuelos y condiciones peligrosas en carreteras durante el periodo de viajes por Navidad.

El fenómeno impactó de forma directa a grandes centros urbanos y corredores de transporte, con especial afectación en aeropuertos de Nueva York y Chicago, mientras las autoridades pidieron a la población evitar traslados innecesarios.

Alertas activas en noreste, medio oeste y región de los Grandes Lagos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió advertencias de tormenta de nieve y alertas meteorológicas para estados como Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey y Connecticut, así como para amplias zonas de Míchigan, Massachusetts y Rhode Island.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las nevadas se concentraron inicialmente en la región superior de los Grandes Lagos, desplazándose posteriormente hacia el noreste, con acumulaciones significativas y riesgo elevado en vialidades.

Nueva York se prepara para la nevada más intensa en cuatro años

Las autoridades meteorológicas advirtieron que Nueva York podría registrar hasta 25 centímetros de nieve durante la noche, lo que representaría la nevada más intensa en la ciudad en los últimos cuatro años.

El clima frío y las precipitaciones persistentes podrían extenderse durante el fin de semana, complicando la movilidad en la mayor ciudad del país.

Cancelaciones y retrasos por tormenta invernal

Hasta las 16:00 horas de Nueva York, el sitio especializado FlightAware reportó mil 490 vuelos cancelados y más de 5 mil 900 retrasados en todo Estados Unidos, como consecuencia del avance de la tormenta invernal.

Los aeropuertos del área de Nueva York concentraron alrededor de 850 cancelaciones, ubicándose entre los más afectados a nivel nacional, junto con terminales aéreas de Chicago.

Autoridades llaman a evitar traslados innecesarios

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció la activación de una advertencia de tormenta invernal y el despliegue de equipos municipales para la limpieza de calles y carreteras.

“Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público”, señaló el alcalde.

El avance del sistema invernal mantiene en alerta a autoridades y viajeros, mientras se espera que las condiciones meteorológicas sigan afectando la movilidad en amplias regiones del país.

