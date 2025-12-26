Tormenta invernal provoca cancelación de más de mil vuelos en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Vuelos afectados en EE. UU. por clima. Foto: Reuters | Ilustrativa

Más de mil vuelos fueron cancelados en Estados Unidos este viernes en plena temporada alta de viajes navideños, debido a una tormenta invernal severa y fuertes nevadas que afecta amplias zonas del Medio Oeste y el noreste del país, informaron autoridades y servicios de seguimiento aéreo.

De acuerdo con el portal especializado FlightAware, hasta las el momento se habían cancelado mil 364 vuelos y reportado 4 mil 267 retrasos en aeropuertos estadounidenses. Las terminales aéreas del área de Nueva York y Chicago se ubicaron entre las más impactadas por las condiciones meteorológicas adversas.

Sólo en los aeropuertos de Nueva York, se registraron 785 cancelaciones, lo que provocó afectaciones a miles de pasajeros en plena temporada navideña.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó sobre nevadas intensas en la región superior de los Grandes Lagos, con el foco de la tormenta desplazándose hacia el noreste.

“Las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones”, advirtieron autoridades.

En Nueva York, la ciudad más poblada del país, se prevé la caída de hasta 25 centímetros de nieve, acompañada de temperaturas bajo cero y condiciones de frío extremo que podrían prolongarse durante el fin de semana.

Ante este panorama, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció una advertencia de tormenta invernal y confirmó el despliegue de brigadas municipales para el retiro de nieve y el tratamiento de vialidades.

“Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público”, dijo Adams.