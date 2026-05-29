Suman ocho personas muertas por accidente químico en fábrica de papel en Washington, EE.UU.

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Las autoridades trabajan en encontrar a las víctimas restantes. Foto: Reuters.

Suman ocho personas muertas y tres desaparecidas por el accidente químico en una planta de Longview, perteneciente a una fábrica de papel en Washington, Estados Unidos.

El incidente ocurrió el pasado 26 de mayo, cuando estalló un enorme depósito que contenía 900 mil galones, equivalentes a 3.4 millones de litros, de una sustancia conocida como “licor blanco”, precisó AFP.

Se trata de una solución altamente alcalina que concentra hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. Es utilizada para descomponer astillas de madera y producir la pulpa que sirve para fabricar papel.

La explosión en Washington ocurrió en una fábrica de papel perteneciente a la empresa Nippon Dynawave Packaging, filial del grupo japonés Nippon Paper Group. Produce 8 mil millones de envases para un solo uso al año, según su web.

Suman ocho personas muertas por la explosión en la fábrica de papel en Washington

En un inicio, los equipos de rescate confirmaron dos muertes y descartaron encontrar sobrevivientes. Sin embargo, el jefe del cuerpo de Bomberos de Longview, Brad Hannig, precisó este jueves que encontraron otros seis cuerpos en la planta donde ocurrió el accidente químico en Washington.

Por ello, suman ocho personas fallecidas y tres catalogadas como desaparecidas, de quienes todavía no determinan si sus cuerpos están en la planta.

Brad Hanning explicó que los equipos de rescate trabajan en un “entorno de recuperación activo y peligroso” para localizar los cuerpos de las posibles víctimas restantes.

Por su parte, el director de Obras Públicas de Longview, Chris Collins, aseguró que el agua potable es segura, mientras que no hay contaminación en los alrededores de la planta afectada por el accidente químico en Washington.

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