GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP.

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en diciembre, lo que llevó al presidente Donald Trump a pedir recortes “significativos” en las tasas de interés a la Reserva Federal, encabezada por Jerome Powell, tras conocerse los datos oficiales del IPC.

La inflación interanual fue de 2.7% en diciembre, el mismo nivel que en noviembre, según cifras publicadas el martes. El resultado coincidió con las previsiones de los analistas. En la comparación mensual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0.3%.

El dato se conoció en medio de una disputa pública entre Trump y Powell. El mandatario acusa al presidente de la Reserva Federal de actuar “demasiado tarde” en la reducción de las tasas de interés. Tras difundirse el informe, Trump reforzó su postura a favor de un recorte amplio.

Durante 2025, la inflación mostró una tendencia al alza a medida que el gobierno de Trump implementó aranceles que presionaron los precios. Sin embargo, en los últimos meses del año, el Ejecutivo amplió una lista de exenciones para productos clave, incluidos algunos agrícolas, ante las preocupaciones por el costo de vida.

El 2.7% registrado en diciembre de 2025 se compara con el 2.9% de diciembre de 2024. Aunque el promedio general se mantuvo estable, algunos rubros mostraron variaciones por encima del nivel general.

Inflación en Estados Unidos y comportamiento de precios

Los alimentos registraron un aumento interanual de 3.1%, por encima del promedio general de la inflación en Estados Unidos. En contraste, el gobierno destacó una caída de 3.4% en los precios de la gasolina.

Las autoridades señalaron que, aunque los precios no se dispararon en los últimos meses del año, la inflación fue aumentando gradualmente a lo largo de 2025, en paralelo con la política de aranceles impulsada por la administración Trump.

El objetivo oficial de la Reserva Federal es mantener la inflación anual en 2%, nivel que todavía se encuentra por debajo del dato actual de 2.7%.

Trump y su pedido de recorte de tasas de interés

Tras publicarse los datos, Donald Trump reaccionó a través de su plataforma Truth Social. Destacó los niveles de inflación y reiteró sus críticas a Jerome Powell.

“Excelentes (¡BAJOS!) números de inflación para EEUU. Eso significa que Jerome ‘Demasiado Tarde’ Powell debería recortar las tasas de interés, ¡significativamente!”, escribió el presidente.

Trump y Powell mantienen una relación tensa desde que el mandatario regresó al poder el 20 de enero. El presidente ha cuestionado de forma reiterada las decisiones del banco central sobre política monetaria.

Reserva Federal y citación del Departamento de Justicia

El domingo, Jerome Powell informó que la Reserva Federal recibió una citación del Departamento de Justicia. El funcionario vinculó la decisión con la campaña de presión impulsada por Trump.

La citación está relacionada con su testimonio ante el Senado en junio, donde habló sobre un proyecto de renovación de las oficinas del organismo. Powell restó importancia a la posibilidad de enfrentar cargos penales por ese tema.

“La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente Trump”, señaló Powell en un comunicado.

Apoyos internacionales a Jerome Powell

Powell ha recibido respaldo dentro y fuera de Estados Unidos. Banqueros centrales de distintas regiones expresaron su preocupación por la posible afectación a la independencia del banco central estadounidense.

Los jefes de los principales bancos centrales del mundo, entre ellos el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y los bancos centrales de Australia, Brasil y Canadá, emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su “total solidaridad” con la Reserva Federal y con Jerome Powell.

Además, expresidentes de la Reserva Federal como Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen firmaron un pronunciamiento en el que criticaron la investigación penal contra Powell, al considerar que busca “socavar” la independencia del organismo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento