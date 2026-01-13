Sin decir nada, Trump manda nuevo mensaje a Groenlandia

GENERANDO AUDIO...

Trump manda nuevo mensaje a Groenlandia. Foto: Getty

El lunes por la noche, a través de la cuenta de X de la Casa Blanca, Donald Trump volvió a mandar un mensaje a Groenlandia, esta vez sin decir alguna palabra.

Por medio de cuatro imágenes que se pueden ver mejor de arriba a abajo, se ve al presidente de los Estados Unidos observando hacia una ventana. Detrás de ella, se observa el mapa de Groenlandia, el cual Trump se encuentra analizando.

Esta imagen alimenta las amenazas de Donald Trump hacia Groenlandia, territorio que el presidente de los Estados Unidos considera que puede ser militarmente útil para la estrategia estadounidense. Por ejemplo, el domingo, a bordo del Air Force One, el mandatario recalcó que, de una forma u otra, Groenlandia será parte de Estados Unidos. De lo contrario, Rusia o China podrían adelantarse.

Además, Trump se burló de la defensa groenlandés la cual, dijo, se basa en dos trineos jalados por perros.

Mientras la tensión y las amenazas de Trump continúan, en Groenlandia los partidos políticos dijeron que la isla no quiere formar parte de Estados Unidos. A su vez, países europeos como Dinamarca y Francia están a la expectativa y en constantes charlas para tomar acción ante una posible intervención estadounidense.

