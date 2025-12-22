Trump habría ordenado retiro masivo de embajadores nombrados por Biden

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump. Foto: Reuters

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, iniciará el retiro de decenas de embajadores y diplomáticos de alto rango nombrados durante la administración de Joe Biden, como parte de una reestructura para alinear el cuerpo diplomático con la agenda de “Estados Unidos Primero”, según reportes.

De acuerdo con la American Foreign Service Association (AFSA), organización que representa a funcionarios del Departamento de Estado, los jefes de misión fueron notificados de que deberán abandonar sus cargos a más tardar a mediados de enero. Informes de prensa indican que la medida afectará a embajadores en alrededor de 30 países, con especial impacto en África.

Remoción inusual de diplomáticos de carrera

Aunque es común que un nuevo gobierno reorganice embajadas clave o nombre representantes políticos afines, resulta inusual retirar anticipadamente a diplomáticos de carrera, antes de que concluya su periodo o se designe a un sucesor.

“No se dio ninguna explicación para estas remociones”, señaló la AFSA en un mensaje difundido en redes sociales. La asociación advirtió que retirar sin justificación a diplomáticos profesionales socava la credibilidad internacional de Estados Unidos y envía una señal negativa al Servicio Exterior.

https://www.facebook.com/afsapage/posts/pfbid0Co88oaspyjPAexX5DvUcg9ux9HrPAZZSsP4D53PYhgeTpF4aDZz5CxCXb9ATZmcnl

Según testimonios, algunos diplomáticos fueron notificados por teléfono, sin un proceso formal, lo que la AFSA calificó como “muy irregular”.

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo el lunes, según la AFP, que cambiar embajadores es “un proceso estándar en cualquier gobierno”.

“Un embajador es un representante personal del presidente, y es derecho del presidente asegurarse de que tiene individuos en estos países que promuevan la agenda de ‘Estados Unidos primero'”, dijo el funcionario bajo condición de anonimato en alusión al eslogan de campaña y gobierno de Trump.

La postura del Departamento de Estado

Un alto funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato para la AFP, defendió la decisión y aseguró que el relevo de embajadores es “un proceso estándar en cualquier administración”.

“Un embajador es un representante personal del presidente, y es derecho del presidente asegurarse de que tiene personas en esos países que promuevan la agenda de Estados Unidos Primero”, explicó el funcionario.

El Departamento de Estado se ha negado a proporcionar una lista oficial de los diplomáticos retirados, de acuerdo con Reuters. Aunque fuentes internas confirmaron que cerca de 30 funcionarios de alto rango ya recibieron órdenes de regresar a Washington. A varios se les habría sugerido buscar otras funciones dentro del propio Departamento.

Reforma profunda de la diplomacia estadounidense

En su segundo mandato, Donald Trump, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, ha impulsado una reorientación de la política exterior, enfocada en:

Combatir la inmigración ilegal

Reducir la ayuda exterior

Eliminar políticas de diversidad dentro del gobierno

Rubio ha supervisado además la destitución de cientos de empleados del Departamento de Estado.

Analistas señalan que Trump busca evitar la resistencia interna que enfrentó durante su primer mandato y colocar a funcionarios leales en posiciones clave del aparato diplomático y de seguridad nacional.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.