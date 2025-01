GENERANDO AUDIO...

Primer caso de metapneumovirus en Aguascalientes. Foto: GettyImages

El estado de Aguascalientes registró su primer caso de metapneumovirus (HMPV), informó el Secretario de Salud estatal, Rubén Galaviz Tristán. Se trata de una niña de un año y medio que ingresó en días pasados al Hospital Hidalgo y que actualmente se encuentra completamente fuera de peligro.

El funcionario hizo un llamado a la población a no caer en alarma, ya que este virus es estacional, no es nuevo y ha estado presente en el país desde hace muchos años. Además, aclaró que no surgió en China, sino en Holanda hace tiempo.

“Ya tenemos un caso en Aguascalientes, es una niña que la tenemos ahorita en el Hospital Hidalgo, está ahorita bajo control, no hay motivo de alarma porque es un virus estacional y no es nuevo”. Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud de Aguascalientes.

En entrevista con medios de comunicación locales, Galaviz Tristán explicó que, tras la detección del caso, se siguió el protocolo establecido para enfermedades respiratorias entre los familiares y el círculo cercano de la menor, sin encontrar más contagios.

Salud de Aguascalientes lanza este llamado

Sin embargo, destacó la importancia de extremar medidas sanitarias, ya que este virus afecta especialmente a personas con comorbilidades. Por ello, hizo un llamado a:

Evitar el saludo de mano

Usar cubrebocas en caso de presentar problemas respiratorios

No asistir a lugares con grandes concentraciones de personas

Lavarse las manos frecuentemente

Estornudar en el ángulo interior del codo

