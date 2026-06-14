Buscan a tres hombres y dos mujeres tras ingresar a complejo minero abandonado en Aguascalientes

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Operativo de búsqueda en Tepezalá, Aguascalientes. Foto: UnoTV.

Un operativo de búsqueda fue activado en Tepezalá, Aguascalientes, para localizar a cinco personas que ingresaron a una mina abandonada ubicada cerca de la comunidad Puerto de la Concepción y que no regresaron al exterior, informaron autoridades y cuerpos de emergencia que permanecen en la zona.

La movilización comenzó durante la madrugada de este domingo, luego de que vigilantes de las instalaciones reportaran que tres hombres y dos mujeres llegaron al sitio a bordo de tres vehículos e ingresaron al complejo minero, pese a las restricciones de acceso establecidas en el lugar.

De acuerdo con el reporte, el grupo permaneció por más de dos horas dentro de la mina sin regresar ni responder a los llamados realizados por los vigilantes, situación que generó preocupación ante la posibilidad de que se hubieran extraviado entre los túneles y galerías de la antigua explotación minera.

Operativo de búsqueda en mina abandonada de Tepezalá

Tras recibir la alerta, elementos de las policías Municipal y Estatal, así como personal de Protección Civil, acudieron a la zona para realizar una búsqueda inicial en las inmediaciones del complejo.

Las autoridades efectuaron recorridos en el área cercana a la mina con el objetivo de ubicar a las personas reportadas; sin embargo, hasta el momento no han logrado localizarlas.

El sitio se encuentra cerca de la carretera estatal 95, a la altura de la comunidad Puerto de la Concepción, en el municipio de Tepezalá.

Autoridades evalúan riesgos en la mina abandonada

Mientras continúan las labores de vigilancia, las corporaciones de emergencia mantienen una evaluación constante de las condiciones del lugar.

Las autoridades permanecen a la espera de que las cinco personas puedan salir por sus propios medios. En caso de que esto no ocurra, se contempla el ingreso de brigadas especializadas para llevar a cabo una búsqueda más amplia al interior de la mina.

De acuerdo con la información disponible, no se descarta la existencia de derrumbes u otros riesgos asociados a las condiciones del complejo minero abandonado, por lo que cualquier intervención especializada requerirá una valoración previa de seguridad.

Hasta el momento, la identidad de las personas involucradas no ha sido confirmada por las autoridades. Los trabajos de vigilancia y búsqueda continúan en la zona mientras se mantiene el monitoreo del lugar y la evaluación de riesgos.

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