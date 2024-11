Mientras que en Estados Unidos se llevan a cabo actos de homenaje y reconocimiento por el Día de los Veteranos, una de las fechas más significativas para el país, en Tijuana esta conmemoración adquiere un sentido muy distinto.

Para los veteranos deportados, es un día de reflexión y protesta, una jornada que resalta la injusticia de ser desterrados del país al que una vez sirvieron.

En el muro fronterizo, a la altura de Playas de Tijuana, ha sido renovada una expresión artística emblemática: una bandera de Estados Unidos pintada al revés, símbolo de tristeza y desolación.

La bandera, que en lugar de estrellas muestra cruces y los nombres de veteranos deportados que han fallecido en México, representa la lucha de aquellos que nunca pudieron regresar al que consideraban su país.

La bandera fue originalmente pintada hace años por un grupo de veteranos deportados y hoy está siendo renovada por “Deported Artist” y Edwin Salgado, quien sirvió en Kuwait en 2003.

Su propósito: recordar que, aunque hayan cometido errores, también lucharon por ese país que ahora los rechaza.

Además, esta bandera invertida representa una advertencia para los migrantes que viven en Estados Unidos de forma irregular y que también enfrentan el riesgo de deportación bajo el próximo gobierno.

“Muchos latinos me están enviando mensajes y me dicen cosas como: ‘Mi familia vino legalmente, a mí no me van a deportar’, o ‘Cuando están hablando mal de los latinos no están hablando mal de mi familia’. Pero yo los invito a mirar este mural, a mirar estos nombres, y les pregunto: si Estados Unidos deporta a sus veteranos, ¿qué piensan ellos, que a ellos no los van a deportar también?”.

Javier Salazar, artista deportado