Padre de Fede, niño que murió en accidente en Galveston, pide frenar repatriación hasta tener el alta de su esposa

GENERANDO AUDIO...

Foto: UnoTV

Edward Ramírez, padre de Federico, el niño mexicano fallecido en el accidente aéreo en Galveston, Texas, y quien recibió una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos y repatriar el cuerpo de su hijo y reunirse con su esposa, quien sigue hospitalizada, pidió que la repatriación se otorgue con el alta del hospital, para que regresen en familia a casa y estar juntos en el sepelio.

Edward saldrá en las próximas horas rumbo a Galveston, Texas. En medio del dolor, sólo espera ver a su esposa y poder regresar a casa.

“Por eso pido ese apoyo, que detengan la repatriación del cuerpito de mi hijo. Para que mi esposa, él y yo viajemos juntos […] yo nada más voy a esperar a que mi esposa se recupere, y trasladar a mi esposa y a mi hijo juntos. Yo no voy a causar problemas, yo nada más a eso quiero ir”

Edward Ramírez / papá de Federico

En la tragedia, además del pequeño Federico, de 2 años, también murieron el médico Juan Alfonso Adame González, y los navales, Víctor Pérez Hernández, Juan Zaragoza Flores, Juan Flores Barranco, Luis Enrique Castillo Terrones.

En medio de todo, Edward espera que la resignación llegue pronto.

“Mucha gente está consternada, porque realmente consternó, porque con mucha gente nosotros convivimos y es inexplicable todo esto, es inesperado, todo esto que nosotros estamos pasando. Tanto dolor que realmente no sabría explicarle cómo, pero viene mucha resignación, y darle gracias a mi padre celestial por todo”

Edward Ramírez / papá de Federico

Edward recuerda a Federico como un niño con tanta alegría y una hermosa sonrisa.

“Él fue un niño muy contento, mucha gente lo quería, era un niño alegre, un niño bailarín, un niño carismático, era un ángel. Le diría que lo extraño demasiado, que extraño su sonrisa, sus travesuras, extraño todo lo que hacía él”

Edward Ramírez / papá de Federico

Edward espera que en las próximas horas él y su familia, puedan despedir a Federico en casa, rodeado de los seres que lo vieron crecer.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.