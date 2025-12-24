Comerciantes se solidarizan con familia de Fede, el bebé que murió en desplome de avioneta en Galveston

GENERANDO AUDIO...

Su hijo Federico, quien apenas cumpliría dos años de edad, vivió dos tragedias en menos de una semana. Edwar, su padre, habla abatido por el dolor tras el accidente en Galveston, Estados Unidos.

“Sí voy a necesitar de su apoyo, para que se toquen el corazón de lo que estoy pasando, conocidos y amigos les agradecería de todo corazón su apoyo para todos los gastos que pudiera hacer ahora que regrese mi bebé”

Edwar de la Cruz Ramírez Franco / padre de Fede

“Apenas nos comentaron que su niño se había caído en una olla de agua caliente, no sé qué estarían preparando, y lo llevaron aquí al hospital y de plano se declararon incompetentes para poder atender el caso […] tocó puertas, no sé cuántos miles le cobraban para llevarlo, lo tuvieron que llevar en carro particular hasta Mérida. Nunca imaginamos la tragedia que pasaría”

Maribel Mejía Martínez / comerciante

Hoy los comerciantes de Escárcega, Campeche, se unieron a través de una colecta para ayudar a que el papá de Fede viaje a Estados Unidos para recuperar el cuerpo de su bebé, y traer de regreso a su esposa a México.

“Dice apoyo para Fede, para los que gusten, cuando vengan al parque pueden depositar una moneda o lo que sea de su corazón, es muy valioso y todo será para la familia de Fede”

Paola Leticia Orejel / comerciante y estudiante

“- ¿Tu conocías al niño?, ¿cómo era?

– Un niño pequeñito, de hecho, sus papás ya estaban planeando sus dos añitos, donde nos habían invitado para actuar como payasos”

Gilberto Reyes Ramírez / payaso

La familia de Fede era conocida por la venta de chamigomas en el parque Miguel Hidalgo y Costilla, explanada principal del municipio, donde Fede se ganó el cariño de todos.

“- ¿Usted por qué está apoyando esta causa?

– Por el niño que falleció

– ¿Es momento de apoyar de unirse, no?

– Sí

– ¿Qué piensa de esta situación que pasó el niño?

– No tengo palabras (llora)”

Flor / conocida de familia Fede

La secretaria General de Gobierno del estado, María Elisa Hernández Romero, ofreció también apoyo para el papá del menor.

“Lamentamos muchísimo por lo que ha pasado. Lo que está en nuestras manos es apoyarlo con el Consulado de México con Estados Unidos para que pueda llegar él a ver a su esposa, para que pueda recuperar el cuerpo del niño, y que pronto estén en casa y que, de parte del gobierno del estado, del municipio de Escárcega, lo vamos a apoyar en todo”

María Elisa Hernández Romero / secretaria general de Gobierno Campeche

Se espera que en las próximas horas Edwar viaje a Galveston, Texas, para reunirse con su esposa y recuperar el cuerpo de su bebé, a quien darán sepultura en Campeche.

