Brote de sarampión en Chiapas; ubica aquí los módulos de vacunación

Módulos de vacación contra sarampión en Chiapas. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud de Chiapas lanzó un aviso importante para la población, al invitar a acudir a los módulos fijos y semifijos de vacunación instalados en las todas las unidades médicas, plazas comerciales y parques deportivos de la capital del estado, con el objetivo de completar esquemas de vacunación durante la temporada invernal y hacerle frente al brote de sarampión que se reportó y por el que se han cancelado los eventos masivos desde el día de ayer en el estado.

¿Dónde puedo vacunarme contra sarampión en Chiapas?

Los módulos se encuentran ubicados en las diferentes unidades médicas de todo el estado.

Además, en Tuxtla Gutiérrez, en Plaza Crystal, Plaza Ámbar y Plaza Las Américas, con un horario de atención de 2:00 a 6:00 de la tarde. Además, también se brinda atención en el Parque del Oriente y en el Parque Deportivo Caña Hueca, donde el horario es de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Las autoridades sanitarias recordaron que las vacunas son seguras y completamente gratuitas, y están dirigidas a distintos grupos de edad. Para menores de 9 años se aplican vacunas contra sarampión, TDPA, hexavalente y hepatitis A y B; mientras que para niñas y niños de 11 años se ofrece la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

En el caso de adolescentes de 10 a 19 años, se aplican vacunas contra hepatitis B, COVID-19 e influenza, estas últimas para quienes presenten factores de riesgo. Para adultos de 20 a 59 años, se contempla la aplicación de TDPA, COVID-19 e influenza, también en casos con factores de riesgo.

Finalmente, para personas de 60 años y más, se cuenta con vacunas contra COVID-19, influenza y neumococo, con el fin de prevenir complicaciones durante la temporada invernal.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la ciudadanía a protegerse y proteger a sus familias, acudiendo a los módulos de vacunación y manteniendo al día sus esquemas.

