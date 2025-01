Cancelan citas del CBP One a migrantes en Ciudad Juárez

El presidente Donald Trump llegó, después de cuatro años de ausencia, a la Casa Blanca y con él, las políticas en materia de migración que prometió implementaría.

Una de las medidas que implementó Trump en cuanto tomó protesta como presidente de Estados Unidos fue la inhabilitación de la plataforma CBP One.

Migrantes que tenían programadas sus citas para este lunes 20 de enero se llevaron una gran sorpresa al ser notificados sobre la cancelación de las mismas.

“Ya no pude pasar, ya no puedo pasar, (¿no pude pasar Margelis, porqué?), eliminaron la cita, (Ay! Pero nosotros pensando que ya había pasado), no porque a mí la cita la tenía para la 1 y dijeron a las 11 nos dejaban pasar y a las 11 no nos dejaron pasar”.

Margelis Hinojosa / migrante colombiana.