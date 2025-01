GENERANDO AUDIO...

Las órdenes ejecutivas que firmó Trump afectan temas clave. Foto: AFP

Este lunes, Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, iniciando con una serie de órdenes ejecutivas que buscan modificar las políticas de la administración de Biden. Estas acciones impactan temas clave como inmigración, seguridad fronteriza y energía, marcando un efecto directo en la relación con México y otras naciones.

La medida más polémica: el control migratorio

Trump anunció iniciativas enfocadas en reforzar el control migratorio, entre ellas:

Cerrar la frontera a solicitantes de asilo y eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento

Declarar una emergencia nacional en la frontera sur para desbloquear fondos destinados al muro fronterizo

en la frontera sur para desbloquear fondos destinados al muro fronterizo Designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas , justificando sanciones e intervenciones militares

, justificando sanciones e intervenciones militares Implicar al ejército en tareas de seguridad fronteriza, pese a posibles desafíos legales

Estas decisiones podrían generar tensiones diplomáticas con México y desencadenar litigios en tribunales estadounidenses.

Cancelan citas a través del CBP ONE, invade incertidumbre a los migrantes que esperaron más de un año. Comienzan las deportaciones de la era Trump pic.twitter.com/jZR1LGZbga — Uno TV (@UnoNoticias) January 20, 2025

Se cumplirán las advertencias en comercio exterior

En el ámbito económico, Trump busca implementar políticas que modifiquen acuerdos comerciales y promuevan la infraestructura energética:

Revisar el cumplimiento del T-MEC

Crear un “ Servicio de Ingresos Externos ” para gestionar aranceles dirigidos a extranjeros

” para gestionar aranceles dirigidos a extranjeros Declarar una emergencia energética nacional para acelerar proyectos como oleoductos y centrales eléctricas

Estas medidas forman parte de las promesas de campaña del mandatario y fueron anunciadas en su discurso previo a la toma de protesta en el Capitolio. Aunque eran esperadas, han generado conmoción en Gobiernos, mercados internacionales y diversas comunidades.

Otras órdenes ejecutivas que causaron revuelo

Entre las acciones firmadas este lunes, Trump derogó cerca de 78 órdenes ejecutivas de su predecesor, el expresidente Joe Biden, incluyendo:

La liberación de personas detenidas tras el asalto al Capitolio

La salida, por segunda ocasión, de Estados Unidos del Acuerdo de París , tratado internacional para combatir el cambio climático

, tratado internacional para combatir el cambio climático La cancelación del teletrabajo para empleados federales, ordenando el retorno obligatorio a labores presenciales

Una investigación para implementar soluciones a la crisis del costo de vida

Restauración de la libertad de expresión

🇺🇸 | Trump lanza sus plumas al público tras anular 80 órdenes ejecutivas de la administración Biden.pic.twitter.com/Q6CjzVdper — Alerta News (@AlertaMinuto) January 21, 2025

Las decisiones de Trump causan reacciones

Trump calificó este día como el inicio de una “nueva era dorada” para Estados Unidos. No obstante, medios como The New York Times y The Hill prevén impugnaciones legales contra varias de sus órdenes ejecutivas, además de posibles efectos negativos en las relaciones internacionales y económicas.