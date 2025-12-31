Gobierno de Chihuahua extiende programa “Ponte al Corriente con el Agua” hasta enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

Descuentos en adeudos del agua en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno del Estado de Chihuahua extendió la duración del programa “Ponte al corriente con el agua” hasta enero de 2026, con lo cual, los contribuyentes tendrán un mes extra para liquidar sus adeudos con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) por el servicio de agua potable.

Descuentos en adeudos del agua durante enero en Chihuahua

Hasta el 31 de enero del próximo año, la JMAS ofrecerá un descuento del 90% en multas y recargos, y un 80% en adeudo de los servicios de agua, drenaje y saneamiento, siempre y cuando sea parausuarios domésticos.

Los usuarios comerciales también entran en el programa “Ponte al corriente con el agua”. Durante el próximo mes recibirán 100% en multas y recargos, además de un 65% en agua, drenaje y saneamiento.



La JMAS le recuerda a los usuarios que estos descuentos no son aplicables si ya se beneficiaron con programas similares en años anteriores.

También se mantiene el programa “Borrón y cuenta nueva” en Chihuahua

Además de los descuentos en multas y recargos en el servicio del agua, durante enero también se mantiene el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, que ofrece varios descuentos en adeudos o trámites vehiculares.

Adeudos vehiculares: 70% de descuento

70% de descuento Recargos estatales del 2024: 70% de descuento

70% de descuento Recargos por cambio de propietario: 70% de descuento

70% de descuento Multas, recargos y parte actualizada de impuestos estatales: 70% de descuento

70% de descuento Expedición y canje de licencias de conducir: 30% de descuento

30% de descuento Infracciones a la Ley de Vialidad, Tránsito y Transporte: 50% de descuento

50% de descuento Examen toxicológico para choferes: 50% de descuento

50% de descuento Multas y recargos en licencias de gobernación: 50% de descuento

50% de descuento Actualización en licencias de gobernación: 30% de descuento

