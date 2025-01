Suspenden proceso contra Francisco Garduño por incendio en estación migratoria

GENERANDO AUDIO...

Francisco Garduño, titular del INM. Foto: Cuartoscuro.

Un juez federal concedió la suspensión condicional del proceso en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez donde fallecieron 40 migrantes y 27 más resultaron lesionados.

Tras la audiencia, la defensa de las víctimas, Jessenia Valdez, externó su molestia ante la decisión del juez, señalando que es muy improbable conseguir justicia en México.

Precisó que el juez le otorgó un año y seis meses para que dure esta suspensión. Posteriormente, se daría la sentencia, posiblemente absolutoria, indicó.

“Ya habíamos expresado que esto significa que muy probablemente en año y seis meses solamente va a venir a firmar el señor y obtenga algo parecido a una sentencia absolutoria.” Jessenia Valdez / abogada de las víctimas.

Sostuvo, además, que esto sienta un precedente negativo, ya que podría dar pie a que cualquier funcionario pueda cometer un delito y que el Estado pague la reparación del daño y no tendrán consecuencias legales.

“”Esto es un terrible precedente porque entonces significa que cualquier funcionario público que cometa un delito de este grado, además pues no es cualquier funcionario, estamos hablando del titular de una institución, pueda cometer un delito, pague el estado y un juez diga ´ah bueno como ya pagó el estado no pasa nada´ y no tiene que hacer ninguna reparación del daño”. Jessenia Valdez / abogada de las víctimas.

[TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum anuncia a Sergio Salomón Céspedes como nuevo titular del Instituto Nacional de Migración]

En tanto, la defensa de Francisco Garduño indicó que tanto la resolución como la reparación del daño marcan un precedente muy importante en el derecho mexicano.

“En materia de reparación se ha hecho un trabajo muy arduo, muy fuerte que no tiene precedente a nivel mundial, y esto que se ha hecho en verdad es un precedente para el derecho mexicano y para la reparación de las víctimas y de un delito, sobre todo a las mortales garantizando los derechos.” Manuel Ochoa García / abogado de Francisco Garduño.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Condiciones que deberá seguir Francisco Garduño

El funcionario federal tendrá que cumplir múltiples condiciones durante 18 meses para poder librarse de la acusación por ejercicio ilícito del servicio público.