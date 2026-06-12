Normalistas paralizan la México-Cuernavaca con cierre total en ambos sentidos
La circulación en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca fue cerrada este viernes a la altura de la caseta de cobro de Tlalpan, debido a una protesta encabezada por normalistas encapuchados.
- De acuerdo con los reportes, los manifestantes mantienen un bloqueo en la zona por segundo día consecutivo, lo que ha generado afectaciones a la movilidad de quienes se dirigen hacia la Ciudad de México (CDMX) y el estado de Morelos.
Hay un importante despliegue policial en la zona
Ante la movilización, autoridades desplegaron más de 500 elementos policiales con el objetivo de prevenir accidentes y resguardar la seguridad de automovilistas y manifestantes.
En videos difundidos en redes sociales se puede ver a los manifestantes encapuchados y a las decenas de elementos policiales en el sitio.
Autoridades capitalinas buscan diálogo con manifestantes
Personal de Concertación Política de la capital mexicana se encuentra en el lugar para dar seguimiento a la protesta y promover el diálogo que permita la liberación de la vialidad.
Alternativa vial
- Como alternativa vial, las autoridades recomendaron utilizar la Carretera Federal México-Cuernavaca.
Las manifestaciones de los normalistas se han sumado a las de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la de las madres buscadoras, quienes han manifestado solución a sus demandas en la coyuntura de los festejos del Mundial 2026, para darles mayor visualización.
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