¿Buscas vivienda en CDMX? Así puedes iniciar tu trámite en el INVI

El alto costo de la vivienda en la Ciudad de México se ha convertido en uno de los principales retos para miles de familias que buscan adquirir un patrimonio. Ante este panorama, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) mantiene activos diversos programas sociales, entre ellos el Programa Vivienda en Conjunto, enfocado en facilitar el acceso a una vivienda digna a personas de bajos recursos o en situación de vulnerabilidad.

Este programa ofrece financiamientos sin intereses, bajo criterios sociales, con el objetivo de reducir la desigualdad en el acceso a la vivienda dentro de la capital.

¿Qué es el Programa Vivienda en Conjunto del INVI?

El Programa Vivienda en Conjunto es una estrategia impulsada por el INVI que toma como referencia el salario mínimo para determinar la elegibilidad de las personas solicitantes. Su finalidad es garantizar el derecho a la vivienda, mediante créditos accesibles, sin cobro de intereses, dirigidos a quienes no cuentan con una propiedad en la Ciudad de México.

El programa está diseñado para atender a familias, personas solteras y núcleos vulnerables, priorizando a quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

Modalidades del Programa Vivienda en Conjunto

El INVI contempla distintas modalidades, adaptadas a las necesidades de cada solicitante:

Vivienda nueva terminada: El Instituto financia la construcción total y entrega una propiedad nueva , ubicada en un terreno apto para uso habitacional y con servicios básicos .

El Instituto financia la y entrega una , ubicada en un terreno apto para uso habitacional y con . Adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles catalogados: Permite financiar la compra y mejora de viviendas ubicadas en edificios históricos o artísticos , respetando su valor patrimonial.

Permite financiar la de viviendas ubicadas en , respetando su valor patrimonial. Adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles no catalogados: Dirigida a familias que habitan viviendas deterioradas , facilitando recursos para mejoras estructurales , instalaciones eléctricas y sanitarias.

Dirigida a familias que habitan , facilitando recursos para , instalaciones eléctricas y sanitarias. Vivienda progresiva: Ofrece un esquema de construcción por etapas , que permite edificar la vivienda de forma gradual, de acuerdo con las posibilidades económicas de cada familia.

Ofrece un esquema de , que permite edificar la vivienda de forma gradual, de acuerdo con las de cada familia. Adquisición de vivienda: Consiste en la compra directa de una vivienda propiedad de terceros, ya sea nueva o usada .

Consiste en la de una vivienda propiedad de terceros, ya sea . Condominio familiar: Programa social que permite a familias emparentadas compartir un inmueble, mediante créditos sin intereses, distribuyendo áreas privadas y comunes.

Requisitos para acceder al programa del INVI

Para solicitar el Programa Vivienda en Conjunto, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en la Ciudad de México

Tener entre 18 y 64 años

No ser propietario de una vivienda en CDMX

Ingresos de hasta cinco veces el salario mínimo diario

En caso de ingreso familiar, hasta ocho veces el salario mínimo, salvo que exista un solo ingreso

El programa otorga preferencia a personas indígenas, adultos mayores, madres solteras, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad.

Documentación necesaria para el programa

Quienes cumplan con los requisitos deberán presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento del titular (y del cónyuge, si aplica)

del titular (y del cónyuge, si aplica) Acta de matrimonio o documento que acredite el estado civil

o documento que acredite el estado civil Identificación oficial vigente

Comprobante de ingresos

Certificado de no propiedad , emitido por el Registro Público

, emitido por el Registro Público Comprobante de domicilio

CURP

Estudio socioeconómico

Asignación de vivienda (según el caso)

¿Dónde registrarse al Programa Vivienda en Conjunto?

El registro se realiza mediante cita previa en el portal oficial: citas.cdmx.gob.mx. Posteriormente, las personas deberán acudir a la Dirección de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, ubicada en Canela 660, primer piso, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, en un horario de 09:30 a 13:30 horas.

Además, el INVI cuenta con otros apoyos habitacionales, como programas de renta social, que buscan atender a distintos sectores de la población capitalina.

