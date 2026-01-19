Trabajadores, pensionados y jubilados del IMSS encabezan las movilizaciones en CDMX este 19 de enero
Este lunes 19 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Movimiento Nacional de Trabajadores Activos, Jubilados, Pensionados y de Nuevo Ingreso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas una marcha, dos concentraciones, siete citas agendadas, una rodada en patines, 11 eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas programadas
Seguidores del grupo “BTS”
- Hora: 09:00
- Punto de partida: Estación Cuauhtémoc, Línea 1 del Metro
- Ruta: Eje 1 Poniente – Av. Cuauhtémoc – Av. Chapultepec
- Destino: Oficina de PROFECO Zona Centro (Col. Doctores)
- Motivo: Exigen claridad en la venta de boletos, precios y tarifas dinámicas para el concierto del grupo BTS
- Aforo estimado: 30 personas
Movimiento Nacional de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS
- Hora: 16:00
- Lugar: Monumento a la Revolución
- Destino: Oficinas Centrales del IMSS (Av. Paseo de la Reforma)
- Motivo: Rechazo a la homologación de servicios de salud y defensa del régimen de jubilaciones y pensiones
- Aforo estimado: 3,000 personas
- Observación: Posible arribo de autobuses de otros estados
Concentraciones y manifestaciones
Zócalo capitalino y Centro Histórico (Cuauhtémoc)
Se prevé alta concentración de manifestantes durante gran parte del día por las siguientes movilizaciones:
- Educadores del CONAFE (06:00 hrs) – Exigen salarios y condiciones laborales dignas
- Red Animal MX (07:00 hrs) – Apoyo al Refugio Franciscano A.C.
- Red Regional de Familias Migrantes (10:00 hrs) – Búsqueda de personas desaparecidas
- Familiares de defensores de derechos humanos desaparecidos (10:00 hrs)
- Sindicato Nacional Democrático de la Secretaría de Cultura (durante el día) – Exigen aumento salarial
Frente Anti Gentrificación CDMX
- Hora: 08:00
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Motivo: Protesta contra modificaciones legales relacionadas con desalojos
- Aforo estimado: 120 personas
Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela
- Hora: 11:00
- Lugar: Embajada de Estados Unidos (Miguel Hidalgo)
- Motivo: Jornada antiimperialista y en apoyo a Venezuela
- Aforo estimado: 150 personas
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 13:00
- Lugares:
- Av. Río Churubusco y Añil (Iztacalco)
- Av. Río Churubusco y Plutarco Elías Calles (Iztapalapa)
- Río Churubusco y Tlalpan Sur (Benito Juárez)
- Motivo: Instalación de mesas informativas sobre reducción de riesgos y uso responsable del espacio público
- Aforo estimado: 90 personas
Otras concentraciones relevantes
- Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina – Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (15:00 hrs)
- Unidad por la Defensa de los Derechos Laborales y la Dignidad Académica – Secretaría de Educación CDMX (15:30 hrs)
- Comunidad Analco, San Mateo – Milpa Alta (18:00 hrs)
Citas agendadas y posibles plantones
- Trabajadores de Obras de la Alcaldía Álvaro Obregón
- 08:00 hrs | Sede de la alcaldía
- Padres de familia de la Secundaria Diurna No. 65
- 09:00 hrs | Iztapalapa
- Vecinos del Pueblo de San Juan de Aragón
- 18:00 hrs | Secretaría de Gobierno
- Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.
- Durante el día | Secretaría de Gobierno