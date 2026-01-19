Trabajadores, pensionados y jubilados del IMSS encabezan las movilizaciones en CDMX este 19 de enero

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 19 de enero. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 19 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Movimiento Nacional de Trabajadores Activos, Jubilados, Pensionados y de Nuevo Ingreso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, dos concentraciones, siete citas agendadas, una rodada en patines, 11 eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

Seguidores del grupo “BTS”

Hora: 09:00

09:00 Punto de partida: Estación Cuauhtémoc, Línea 1 del Metro

Estación Cuauhtémoc, Línea 1 del Metro Ruta: Eje 1 Poniente – Av. Cuauhtémoc – Av. Chapultepec

Eje 1 Poniente – Av. Cuauhtémoc – Av. Chapultepec Destino: Oficina de PROFECO Zona Centro (Col. Doctores)

Oficina de PROFECO Zona Centro (Col. Doctores) Motivo: Exigen claridad en la venta de boletos, precios y tarifas dinámicas para el concierto del grupo BTS

Exigen claridad en la venta de boletos, precios y tarifas dinámicas para el concierto del grupo BTS Aforo estimado: 30 personas

Movimiento Nacional de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS

Hora: 16:00

16:00 Lugar: Monumento a la Revolución

Monumento a la Revolución Destino: Oficinas Centrales del IMSS (Av. Paseo de la Reforma)

Oficinas Centrales del IMSS (Av. Paseo de la Reforma) Motivo: Rechazo a la homologación de servicios de salud y defensa del régimen de jubilaciones y pensiones

Rechazo a la homologación de servicios de salud y defensa del régimen de jubilaciones y pensiones Aforo estimado: 3,000 personas

3,000 personas Observación: Posible arribo de autobuses de otros estados

Concentraciones y manifestaciones

Zócalo capitalino y Centro Histórico (Cuauhtémoc)

Se prevé alta concentración de manifestantes durante gran parte del día por las siguientes movilizaciones:

Educadores del CONAFE (06:00 hrs) – Exigen salarios y condiciones laborales dignas

(06:00 hrs) – Exigen salarios y condiciones laborales dignas Red Animal MX (07:00 hrs) – Apoyo al Refugio Franciscano A.C.

(07:00 hrs) – Apoyo al Refugio Franciscano A.C. Red Regional de Familias Migrantes (10:00 hrs) – Búsqueda de personas desaparecidas

(10:00 hrs) – Búsqueda de personas desaparecidas Familiares de defensores de derechos humanos desaparecidos (10:00 hrs)

(10:00 hrs) Sindicato Nacional Democrático de la Secretaría de Cultura (durante el día) – Exigen aumento salarial

Frente Anti Gentrificación CDMX

Hora: 08:00

08:00 Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación Motivo: Protesta contra modificaciones legales relacionadas con desalojos

Protesta contra modificaciones legales relacionadas con desalojos Aforo estimado: 120 personas

Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Embajada de Estados Unidos (Miguel Hidalgo)

Embajada de Estados Unidos (Miguel Hidalgo) Motivo: Jornada antiimperialista y en apoyo a Venezuela

Jornada antiimperialista y en apoyo a Venezuela Aforo estimado: 150 personas

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00

13:00 Lugares: Av. Río Churubusco y Añil (Iztacalco) Av. Río Churubusco y Plutarco Elías Calles (Iztapalapa) Río Churubusco y Tlalpan Sur (Benito Juárez)

Motivo: Instalación de mesas informativas sobre reducción de riesgos y uso responsable del espacio público

Instalación de mesas informativas sobre reducción de riesgos y uso responsable del espacio público Aforo estimado: 90 personas

Otras concentraciones relevantes

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina – Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (15:00 hrs)

– Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (15:00 hrs) Unidad por la Defensa de los Derechos Laborales y la Dignidad Académica – Secretaría de Educación CDMX (15:30 hrs)

– Secretaría de Educación CDMX (15:30 hrs) Comunidad Analco, San Mateo – Milpa Alta (18:00 hrs)

Citas agendadas y posibles plantones

Trabajadores de Obras de la Alcaldía Álvaro Obregón 08:00 hrs | Sede de la alcaldía

Padres de familia de la Secundaria Diurna No. 65 09:00 hrs | Iztapalapa

Vecinos del Pueblo de San Juan de Aragón 18:00 hrs | Secretaría de Gobierno

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C. Durante el día | Secretaría de Gobierno

