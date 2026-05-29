Caos en el AICM: obras inconclusas complican viajes a dos semanas del Mundial 2026

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A solo dos semanas del inicio del Mundial 2026, las obras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) siguen provocando caos vial, retrasos y molestias para miles de viajeros en las terminales 1 y 2.

Usuarios reportan tráfico intenso, problemas para encontrar estacionamiento y largas caminatas para poder llegar a las salas de abordar. Las grúas, zonas acordonadas y trabajos inconclusos continúan afectando la movilidad dentro y fuera del aeropuerto.

Obras en el AICM generan tráfico y retrasos

En la Terminal 1, automovilistas enfrentan complicaciones desde el ingreso al aeropuerto. El estacionamiento principal opera con espacios limitados y varios pasajeros tuvieron que dejar sus vehículos lejos de la terminal para evitar perder sus vuelos.

Dentro de la terminal, algunas escaleras eléctricas permanecen en reparación y usuarios señalaron falta de señalización para ubicar accesos y salas de abordar.

Además, trasladarse entre la Terminal 1 y la Terminal 2 puede tomar hasta 30 minutos debido a la carga vehicular y los trabajos que siguen activos en la zona.

Viajeros dudan que las obras queden listas para el Mundial 2026

Algunos pasajeros aseguraron que tuvieron que salir con más tiempo de anticipación para poder llegar a sus vuelos. Incluso así, varios apenas lograron documentar y abordar.

Aunque en esta terminal las obras muestran mayor avance, usuarios consideran difícil que los trabajos estén terminados antes del arranque del Mundial. “La verdad no creo que terminen las obras al cien por ciento antes del Mundial”, comentó un pasajero.

AICM mantiene trabajos previos al arranque del Mundial

Sin embargo, mientras continúan las obras y las afectaciones a viajeros, dentro del aeropuerto ya comenzó la instalación de pantallas para transmitir los partidos del Mundial 2026.

De esta forma, a dos semanas del partido inaugural, el caos vial y las complicaciones en el AICM continúan siendo parte de la experiencia para quienes viajan desde la Ciudad de México.

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