Caos vial en Periférico Sur: estudiantes de la ENAH toman carriles para protestar por el Mundial 2026

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Bloqueo en Periférico Sur. Foto: Raúl Gutiérrez

Un grupo de aproximadamente 35 estudiantes vinculados al Frente de la Juventud Comunista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) tomó este viernes por la mañana carriles centrales y laterales del Anillo Periférico Sur, a la altura de Periférico y Zapote, en la colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan, para realizar partidos de futbol en protesta contra la celebración del Mundial de Futbol 2026.

La acción, que combina la ocupación física de la vialidad con la práctica deportiva, busca visibilizar el rechazo de los manifestantes a lo que consideran la mercantilización del futbol y el uso del torneo como instrumento de distracción masiva.

Al momento del reporte, los inconformes continuaban con sus actividades sobre la lateral, generando afectaciones viales en la zona.

La protesta tiene un marcado carácter simbólico: apropiarse del mismo espacio público —y del mismo deporte— que las autoridades y la FIFA exhiben como legado del Mundial para devolverlo, según los manifestantes, a la ciudadanía.

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