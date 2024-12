La Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) se convirtió en un refugio laboral para migrantes que buscan empleo temporal mientras esperan cruzar hacia Estados Unidos o establecerse en el país.

Maryeris Núñez, migrante venezolana, trabaja pelando cebollas desde que llegó a la CEDA en abril de este año. Esta mujer se estableció con su pareja en la Ciudad de México, dice que están de paso, pero buscan llegar a los Estados Unidos.

Llena entre 70 y 80 costales al día, con el objetivo de ahorrar para su hija, Angelique, quien quedó se en Venezuela. Con un nudo en la garganta, afirma:

La joven de 25 años solicitó un permiso humanitario mediante la herramienta CBP One para ingresar a Estados Unidos, aunque todavía no ha recibido respuesta.

“Hasta enero, hasta que agarre Trump y si no me sale me quedo aquí ya”.

Ramiro es su patrón, asegura que no había visto a tantos migrantes solicitar empleos temporales como ha ocurrido en años recientes.

Actualmente, paga entre 400 y 700 pesos diarios, dependiendo del rendimiento de cada trabajador.

Por su parte, Didi, un migrante haitiano, también encontró empleo en la CEDA. Luego de tres años en México, espera cruzar a Estados Unidos con su familia.

“La situación política es muy grave allá por eso no hay trabajo, hay una inseguridad allá muy fuerte. Tengo una cita de CBP One, tengo una cita el 12 de diciembre para entrar a Estados Unidos”.

José Manuel Muñoz, comerciante de la CEDA, asegura que la inclusión de migrantes en su plantilla laboral es también un acto de empatía.

Rafael Soler, experto en asuntos migratorios de la Universidad La Salle, nos cuenta que los migrantes que se asientan en todo el territorio nacional cuentan con condiciones precarias.

El Reporte de Monitoreo de Protección en México 2023, “El impacto del desplazamiento forzado en la movilidad humana” de la Agencia de la ONU para los Refugiados refiere que 6 de cada 10 migrantes que cruzan por territorio mexicano tienen como destino final los Estados Unidos, mientras que 2 de cada 10 pretenden quedarse en nuestro país, principalmente de nacionalidades guatemalteca, hondureña y cubana.

De acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, las principales causas de la migración son:

Elías, contador y contratista en un negocio de alimento para perros, cuenta su experiencia.

Con él trabaja Tatiana, una joven que en su natal Venezuela tiene documentados estudios de contabilidad y eso le ayudó para colocarse en un empleo.

Relata la travesía que vivió para buscar una vida mejor, de donde viene la única certeza se basa en dos opciones, morir o vivir en miseria.

Yorgelis es venezolana y a pesar de que busca cruzar la frontera norte de México, no descarta radicar por largo tiempo aquí.

“Es la meta, sólo que desde que llegué la cita no sale, ya tengo desde junio esperándola. He hecho cinco registros y todavía nada. Si llegara a suceder que me tendría que quedar, no tendría problema, sacaría todos mis papeles y siento que México da muchas oportunidades”.

Yorgelis, migrante venezolana