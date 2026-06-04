CNTE deja paso libre en casetas de cobro de accesos a la CDMX

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CNTE en casetas. Foto: Agustín Velasco

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) trasladará este jueves sus protestas a las casetas de cobro en las entradas y salidas de la Ciudad de México (CDMX).

Mientras la cuenta regresiva para el Mundial 2026 continúa, las distintas secciones del magisterio disidente planean levantar las plumas de las casetas y permitir el paso libre en las plazas de cobro de:

Cuernavaca

Toluca

Pachuca

Puebla

Caseta México-Cuernavaca

Pasadas las 10 de la mañana, llegaron los primeros integrantes del magisterio a las inmediaciones de la caseta de Tlalpan. Son unos 200 integrantes de la CNTE, quienes toman casetas de la plaza de cobro México-Cuernavaca. Levantan las plumas y permiten el paso libre de vehículos. La mayoría son mujeres.

Mientras gritan consignas, las y los integrantes del magisterio disidente levantaron las plumas y permiten el paso libre de los vehículos.

“¡El paro es culpa del Estado!”, advierten las y los participantes de la manifestación. Elementos de la Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, se mantienen al margen de la protesta.

#AlMomento Alrededor de 50 integrantes de la CNTE toman casetas de la plaza de cobro México-Cuernavaca. Levantan las plumas y permiten el paso libre de vehículos. La mayoría son mujeres.



📹 Agustín Velasco pic.twitter.com/BbHjgVajJT — Uno TV (@UnoNoticias) June 4, 2026

La toma de casetas en las distintas entradas y salidas de la capital se realiza mientras en la Secretaría de Gobernación (Segob) se lleva a cabo la tercera mesa de negociación con autoridades federales que busca dar salida a las demandas de la CNTE, entre las que se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Maestros de la CNTE presentes en la caseta de San Marcos

Medios locales informan sobre la presencia de integrantes de la CNTE en la caseta de San Marcos, que da acceso a la carretera México-Puebla. Los reportes mencionan que los maestros se encuentran a la altura del kilómetro 33 y están dando paso libre a los automovilistas que circulan en ambas direcciones.

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