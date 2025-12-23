GENERANDO AUDIO...

De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México (CDMX), actualmente se ha reportado una reducción del 23% en el total de personas muertas por hechos de tránsito en la capital del país, aunque también tienen registrados algunos cruces peatonales altamente peligrosos.

Las autoridades capitalinas tienen registrada una reducción del 23% en el total de personas fallecidas por hechos de tránsito en la Ciudad de México.

Sin embargo, en la capital persisten cruces considerados de alto riesgo para peatones, principalmente por el mal funcionamiento y falta de sincronización de los semáforos dirigidos a automovilistas.

Aunque esta situación también afecta a los conductores y a los ciclistas, quienes no saben si deben continuar o detener su camino por los defectos en las luces de tránsito.

Foto: Getty Images.

“Cuando paso muy seguido por aquí veo que se pone ese verde y se arrancan, pero el que marca aquí es el de aquí arriba y está en rojo, entonces se confunde la gente que no conoce”, comenta al respecto un automovilista capitalino.

Y este problema de sincronización de semáforos ocurre en diferentes puntos de la CDMX, como en el noreste, donde peatones aseguran que los vehículos se pasan el alto por esta situación.

¿Cuáles son los cruces más peligrosos en la CDMX?

Las autoridades de la Ciudad de México, específicamente la Secretaría de Movilidad capitalina, tienen marcados los siguientes cruces peatonales como peligrosos hasta el segundo trimestre de 2025:

Circuito Interior y Av. Oceanía

Prol. División del Norte y Av. Guadalupe I. Ramírez

Circuito interior Melchor Ocampo y Av. Ribera de San Cosme

Av. Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier

Anillo Periférico y Barranca del Muerto

¿Por qué están clasificados de esta manera? Porque en algunos de estos puntos no existen puentes peatonales que reduzcan el riesgo para quienes cruzan a pie, aunque también a las personas les preocupa la falta de semáforos bien sincronizados y de infraestructura adecuada.

