Él era el “Panu”, operador de Los Chapitos asesinado en Zona Rosa

| 09:10 | Dulce Juárez | Uno TV
Óscar Noé Medina González, alias el “Panu”. Foto: DEA

Un hombre identificado como Óscar Noé Medina González, alias el “Panu”, presunto operador del grupo criminal Los Chapitos, fue asesinado a balazos en la Zona Rosa, de la alcaldía Cuauhtémoc, una de las zonas comerciales y turísticas más concurridas de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió en la vía pública y fue directo, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia. Paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Fuentes de seguridad señalaron que “Panu” era considerado un operador relevante dentro de la estructura de Los Chapitos, facción ligada al Cártel de Sinaloa, aunque hasta el momento las autoridades no han emitido información oficial sobre su historial criminal ni sobre el móvil del homicidio.

La Fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, revisar cámaras de videovigilancia y dar con los responsables del ataque, mientras que la zona fue acordonada por varias horas.

