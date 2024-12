La joven francesa denunció que la insultaron en el Metro. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una joven francesa, residente en México desde hace 7 años, denunció a una señora que la insultó en el Metro de la Ciudad de México. De acuerdo con el video publicado en redes sociales, esta mujer le dijo que se regresara a su país.

@la_chica_summer Nunca pensé vivir algo así ya que tengo casi 7 años viviendo en México y siendo más que agradecida por todo lo que me ofrece este gran país, su gente y su cultura… Aquí me siento orgullosamente en casa y se me hace muy injusto que alguien se atreviera a insultarme así de forma gratuita mientras caminaba #discrimination #extranjera #Mexico #Mexico🇲🇽 ♬ son original – la_chica_summer

Joven francesa denuncia que la insultaron en el Metro de la CDMX

En el video se observa que la joven francesa está encarando a una mujer por insultarla. Ambas se encuentran en un andén del Metro, esperando la llegada del tren. Supuestamente, la señora le dijo que se regresara a su país, sin ningún motivo.

La señora se muestra prepotente ante la cámara y niega que sus palabras sean un insulto; incluso, intenta arrebatar el teléfono con el que la están grabando. La víctima le exige una explicación del porqué la insultó si no le hizo nada, pero no recibe ninguna respuesta.

“Nunca pensé vivir algo así, ya que tengo casi siete años viviendo en México y me siento más que agradecida por todo lo que me ofrece este gran país, su gente y su cultura. Aquí me siento orgullosamente en casa y se me hace muy injusto que alguien se atreviera a insultarme así, de forma gratuita, mientras caminaba”, escribió la denunciante en su publicación.

Usuarios de redes sociales mostraron su indignación por la forma en la que se mostró la señora ante una persona extranjera.

