Revelan primera foto de Dámaso López, el “Mini Lic”, detenido en Estados Unidos

Tras la aprehensión de Dámaso López Serrano, alias el “Mini Lic”, revelaron la primera imagen del antiguo miembro del Cartel de Sinaloa tras su detención en el estado de Virginia, Estados Unidos.

El periodista Luis Chaparro compartió la fotografía del exnarcotraficante y también señalado como autor intelectual del asesinato, en 2017, del periodista mexicano Javier Valdez.

De acuerdo con el comunicador, la instantánea corresponde al momento de ingresarlo a una prisión estatal de Virginia luego de ser arrestado por segunda vez.

El “Mini Lic” aparece con el cabello corto y usando unos lentes de armazón color negro, así como una sudadera oscura.

EXCLUSIVE: Photo of Dámaso López Serrano ‘El Mini-Lic’ booked at a Virginia state prison after being arrested a second time. pic.twitter.com/3oSsYE2D5p