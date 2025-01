Licencia de conducir permanente en CDMX: ¿Cuál es la fecha límite para renovarla?

GENERANDO AUDIO...

Licencia permanente: ¿Hasta cuándo puedes renovarla? Foto: GettyImages

Si no has tramitado la licencia permanente de la Ciudad de México (CDMX) o necesitas renovarla, recuerda que el proceso no será permanente y que solo está autorizado por un tiempo definido. Te decimos hasta cuándo tienes para sacarla o renovarla.

Puedes reponer tu licencia permanente antigua por pérdida o deterioro. Recuerda acudir a un módulo primero para revisar tus datos y posteriormente realizar el pago correspondiente.

¿Cuál es la fecha límite para sacar o renovar la licencia permanente?

El tiempo límite para realizar el trámite para la licencia permanente inició el 16 de noviembre de 2024 y concluirá en diciembre de 2025. Así que tienes un año para poder sacarla o renovarla.

¿Cómo se tramita la licencia permanente presencial?

Deberás entrar a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX y generar una línea de captura

Realizar el pago en los centros de servicio autorizados

Solicita una cita en el portal de citas de la Secretaría de Movilidad (Semovi), en el número *0311 de Locatel o mediante un chatbot en WhatsApp donde escogerás el módulo para acudir y el día

Acudirás al módulo elegido, la fecha y hora seleccionados para que te entreguen tu licencia

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX?

En caso de ser un nuevo usuario, debes presentar el examen y cumplir con la documentación requerida:

Comprobante de domicilio

Identificación oficial

Comprobante de pago

Cita impresa

En caso de tener antecedente de licencia tipo A expedida por la CDMX:

Comprobante de domicilio

Identificación oficial

Comprobante de pago

Cita impresa

¿Cuánto cuesta?

La licencia permanente cuesta mil 500 pesos

