¿Quién fue el legendario cineasta David Lynch? | Foto: Getty Images

David Lynch, cineasta estadounidense de películas como “Eraserhead” y “Mulholland Drive“, murió a los 78 años, según anunció la familia del director en su perfil de Facebook este jueves 16 de enero, sin dar mayores detalles sobre su fallecimiento.

“Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch (…) Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, “Mantén tu ojo en la rosquilla y no en el agujero. ” Familia de David Lynch

Los familiares del artista pidieron privacidad en este momento de duelo. “Es un día hermoso con sol dorado y cielos azules todo el camino”, escribieron en Facebook, haciendo referencia a sus icónicos reportes del tiempo.

El portal estadounidense TMZ reportó que el cineasta falleció el miércoles 15 de enero en la casa de su hija, en donde se estaba quedando por los incendios de California.

El cineasta tenía enfisema pulmonar

Hasta el momento, la familia de David Lynch no ha dado a conocer cuál fue la causa exacta de su muerte; sin embargo, reveló en agosto de 2024 que sufría un enfisema pulmonar.

“He tenido enfisema por fumar durante tanto tiempo, así que estoy confinado en casa, me guste o no… Y ahora, debido al COVID-19, sería muy malo para mí enfermarme, incluso tener un resfriado”, dijo a la revista del British Film Institute (BFI), según informó Reuters.

También aseguró que, a pesar de las noticias, no tenía planes de retirarse. “Hace más de dos años que dejé de fumar. Recientemente me hice muchas pruebas y la buena noticia es que estoy en excelente forma, excepto por el enfisema. Estoy lleno de felicidad y nunca me jubilaré”, dijo.

En noviembre, aseguró que debía usar oxígeno a diario. Casi cuatro meses después de anunciar su enfermedad, David Lynch falleció, aunque no se confirmó que su muerte se debiera a dicho padecimiento.

El enfisema es una afección pulmonar irreversible que causa dificultad para respirar y es causada, principalmente, por el tabaquismo, de acuerdo con la Clínica Mayo de Estados Unidos.

¿Quién fue David Lynch?

David Lynch nació el 20 de enero de 1946 en Montana, Estados Unidos y el portal IMDB lo destacó como escritor y director de series y películas como:

Twin Peaks – Serie (1990)

Inlad Empire (2006)

Twin Peaks: Fuego camina conmigo (1992)

Estuvo casado con la actriz Emily Stofle, con quien trabajó en “Inland Empire” y con la que permaneció desde el 26 de febrero de 2009, aunque se divorciaron en 2023 tras catorce años de matrimonio. Ambos tuvieron un hijo, de acuerdo con IMDB.

El portal especializado en cine también destaca que David Lynch estuvo casado con Mary Sweeney, Mary Fisk y Peggy Reavey.

Una mente inesperada y difícil de entender

Además de ser un cineasta destacado, David Lynch sorprendía a sus seguidores con ideas innovadoras. Por ejemplo, en mayo de 2020, en plena pandemia de COVID-19 abrió su propio canal de YouTube para dar su reporte del clima en Los Ángeles, California.

Directamente desde su casa, el artista se tomaba un minuto de su tiempo para decir el pronóstico del clima y lo subía temprano con el mismo atuendo: una camisa negra. “Buenos días“, comenzaba sus videos que llegaban hasta las 300 mil vistas.

David Lynch compartió su reporte a diario hasta el 16 de diciembre de 2022, es decir, pasó dos años y siete meses subiendo contenido regular para hablar únicamente de las condiciones meteorológicas en California.

Asimismo, aprovechó la plataforma para compartir el número del día. El cineasta colocaba 10 bolas blancas con un número en un frasco, lo agitaba y sacaba una pelota. El último número del día, correspondiente al 16 de diciembre de 2022, fue el “1“.

Un repaso a la carrera brillante de David Lynch

David Lynch irrumpió en la escena independiente estadounidense con “Eraserhead“, cinta 1977 que cuenta la historia de un joven que ha sufrido siempre por extrañas pesadillas y quien descubre que su hijo podría ser un monstruo.

La agencia francesa AFP señaló que esta obra se convirtió en película de culto rodada con bajo presupuesto a lo largo de cinco años porque se quedaba sin dinero para mantener a su esposa e hija.

Las películas del genio estadounidense

El cineasta se hizo de una larga filmografía consistente en películas como:

“Terciopelo azul” (1986)

“Mulholland Drive” (2000)

“Dune” (1984)

“Lost Highway” (1997)

“El Hombre Elefante” (1980)

“Corazón salvaje” (1990)

Sin embargo, una de sus obras más representativas fue la serie de televisión de los años 90 “Twin Peaks“, pionera en el género antes de la era del streaming.

“Sería difícil echar un vistazo a la lista de programas de televisión de cualquier temporada sin encontrar varios que tengan una deuda creativa con ‘Twin Peaks'”, afirmó The Atlantic en 2016 en un artículo en el que elogiaba su influencia en directores como Quentin Tarantino o los hermanos Coen.

David Lynch fue nominado al Oscar en cuatro ocasiones, entre ellas tres veces a mejor director; sin embargo, solo se llevó a casa una estatuilla honorífica, en 2019.