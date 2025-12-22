GENERANDO AUDIO...

Metrobús sespenderá servicio en algunas estaciones. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Por los trabajos de mantenimiento, el Metrobús de Ciudad de México (CDMX) informó que la Línea 5 suspenderá operaciones al filo de las 22:00 horas de este lunes.

¿Qué estaciones de Línea 5 suspenden servicio?

El anunció lo realizó el Metrobús mediante sus redes sociales y las estaciones que no tendrá servicio desde las 22:00 horas hasta el cierre son:

Circuito Cuemanco (ambas direcciones)

Ermita-Iztapalapa (Dirección Preparatoria 1)

Pueblo Los Reyes (Dirección Preparatoria 1)

“Te compartimos las estaciones de Línea 5 que hoy lunes 22 de diciembre suspenderán servicio a partir de las 22:00 hrs. hasta el cierre de operaciones, por trabajos de mantenimiento nocturno”.

El Metrobus desde el pasado 27 de noviembre inició la segunda etapa de cierres escalonados por obras de mantenimiento.

Dicha etapa fue del 1 al 16 de diciembre y se llevaron a cabo “trabajos de mantenimiento mayor en estaciones de Línea 1 para adecuar los espacios en beneficio de las personas usuarias”, explicó el sistema.

“Cabe mencionar que, durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de los mismos”.

Este tipo de estrategia se implementa en otras Líneas como la 5 que tendrá cierres por los trabajos de mantenimiento.

