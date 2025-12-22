GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 22 de diciembre. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 22 de diciembre de 2025 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México (UAM).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, dos concentraciones, siete citas agendadas, una rodada en patines, 11 eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas y Manifestaciones

ASOCIACIÓN XOCHINAHUAC A.C. Hora: 09:00 Lugar: Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, Canela No. 660, Col. Granjas México, Iztacalco Demanda: Solicitan la intervención de autoridades para evitar el desalojo de personas que habitan en un predio en la prolongación San Antonio núm. 423. Aforo esperado: 35 personas

TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE LIMPIEZA ARMOD Hora: 10:00 Lugar: Oficinas de la Secretaría de la Función Pública, Miguel Hidalgo Demanda: Solicitan el pago de haberes y un trato laboral digno. Aforo esperado: 40 personas

COMUNEROS DEL PUEBLO DE SAN PEDRO ACTOPAN Hora: 11:30 Lugar: Santuario de la Asunción de María de Milpa Alta Demanda: Exigen la resolución de conflictos relacionados con la construcción de una línea de Metrobús. Aforo esperado: 20 personas

UNIÓN DE COMERCIANTES UNIDOS DE LA ALAMEDA CENTRAL Hora: 12:00 Lugar: Edificio de Gobierno, Cuauhtémoc Demanda: Solicitan espacios para la venta de sus productos en la Alameda Central. Aforo esperado: 70 personas

ALIANZA CICLISTA Hora: 17:00 Lugar: Edificio de Gobierno, Cuauhtémoc Demanda: Exigen la conclusión de la ciclovía de la avenida División del Norte para mejorar la seguridad vial. Aforo esperado: 50 personas



Concentraciones

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Hora: 11:30 Lugar: Tribunal Laboral Federal, Tlalpan Demanda: Apoyo para tratar su exigencia de un incremento salarial del 30% y otros derechos laborales. Aforo esperado: 200 personas

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100 Hora: 12:00 Lugar: Jardín San Miguel, Cuauhtémoc Demanda: Solicitan el pago de finiquitos, indemnización y liquidación de acuerdos políticos. Aforo esperado: 50 personas

ASAMBLEA VECINAL EN DEFENSA DEL AGUA “EL POZO DE LA RESISTENCIA” Hora: 13:00 Lugar: Estación del Metrobús “El Caminero”, Tlalpan Demanda: Se oponen a la gentrificación y el daño ambiental causado por la construcción de un mega desarrollo urbano. Aforo esperado: 60 personas

