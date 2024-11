Trabajadores de Clínicas Comunitarias, también conocidas como Centros de Salud de la Ciudad de México, aseguran que se encuentran sin insumos, ni medicamentos. Por ello iniciaron un “paro activo”.

Afirman que la transición de estos puntos de atención médica, de la Secretaría de Salud local al IMSS Bienestar, es una de las causas que incluso los dejó sin vacunas. Los reclamos de la población no se han hecho esperar.

Centros de Salud de la CDMX en “paro activo”. Foto: Uno TV

“En cuanto a vacunas también es la misma situación, vienen y nos dicen es que anunciaron que hay vacunas. Sí, anunciaron que hay vacunas, pero nosotros no las tenemos, ahorita esta temporada invernal, anunciaron que íbamos a tener COVID, pero la vacuna de COVID nos llegó sólo para una semana”, afirma Janeth Espinoza, Enfermera Supervisora, Centro de Salud Santa

Aún con la protesta, sí hay atención a pacientes, pero las carencias impactan en la calidad del servicio. De acuerdo con Miguel Ángel Bautista, enfermero del Centro de Salud Buenavista, “obviamente esto afecta a la población en general, ¿por qué?, porque se va atrasando también la atención médica”.

A Evelia Martínez, paciente de la Clínica Comunitaria Buenavista, le ha tocado vivirlo. En entrevista con Unotv.com, destaca, “mira yo padezco de la diabetes, ya tiene muchos meses que no hay el medicamento que yo requiero, me tuvieron que cambiar el medicamento de insulina, porque yo requiero insulina. Me la cambiaron y ahorita no hay otra vez.”

Algo similar le sucede a Lucía Flores, quien padece hipertensión e insuficiencia renal.

“-Pues ahorita ya tengo días que no me han dado unas pastillas porque según que en la farmacia no hay. Pero cuando hay, sí me lo dan. -¿Esas pastillas para qué son? -Que según para los riñones porque yo estoy mala de los riñones y me tomo una diaria. Pues ahorita no lo he comprado porque vale más de mil pesos”, narra a Uno TV

Por si hay dudas, Enrique Badillo lo confirma. Él es encargado de almacén en un Centro de Salud. Cuenta que, “a veces, medicamentos muy simples como un paracetamol o un naproxeno que se le está negando a la gente por falta del mismo insumo. Igual tenemos varios faltantes en cuestión de laboratorio”

Pero además los trabajadores de la salud afirman que hay adeudos laborales, como el pago de estímulos. Y que no les ha entregado recursos para adquirir uniformes. Así lo denuncia Arturo Rivas, Enfermero del Centro de Salud Santa Catarina, CDMX:

“Bueno, del tema de uniformes, tenemos un adeudo por cuestiones de pandemia de 2022, que no nos fueron entregados. Con IMSS Bienestar del 2024 y con Servicios de Salud Pública del 2022”

Por último, informa que alistan movilizaciones en todas las sedes de la capital mexicana.

Por lo pronto, al grito de “IMSS Bienestar nos tienes que pagar, IMSS Bienestar nos tienes que pagar”, ha colocado pancartas en los Centros de Salud. Al respecto, Uno TV solicitó una entrevista al IMSS Bienestar, institución que sólo prometió dar una respuesta.