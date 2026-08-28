Parroquias de CDMX recibirán pistas confidenciales para buscar desaparecidos

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La Arquidiócesis Primada de México instalará buzones en 420 parroquias de la Ciudad de México para recibir de manera confidencial información o pistas sobre personas desaparecidas. El objetivo es ofrecer un espacio seguro y anónimo a quienes tengan datos, pero teman acudir ante una fiscalía.

La iniciativa, denominada “Buzones de paz”, busca apoyar a las familias buscadoras de casi seis mil personas desaparecidas en la CDMX y 135 mil a nivel nacional. Los buzones estarán instalados en su totalidad antes de que termine el año.

Buzones de paz recibirán pistas sobre desaparecidos en CDMX

“Estos buzones ofrecen un espacio seguro y anónimo”, explicó Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México.

¿Cómo podemos ayudar a las familias buscadoras?



Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este 30 de agosto, la Arquidiócesis Primada de México, se invita a las comunidades parroquiales a unirse en favor de las familias que sufren esta… pic.twitter.com/niAw3zlDgM — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) August 28, 2026

La medida permitirá que cualquier persona que tenga información relacionada con una desaparición pueda compartirla de forma confidencial en las parroquias.

Para las familias buscadoras, el anonimato puede ayudar a que más personas aporten datos. Sonia Jiménez, madre buscadora, señaló que hay quienes podrían tener información, pero sienten temor de acudir directamente ante las autoridades.

“Sus ojos nos pueden servir total y completamente, porque aunque hay gente que sepa, le da miedo ir a una fiscalía”, afirmó.

¿En qué alcaldías habrá buzones para buscar desaparecidos?

La Arquidiócesis Primada de México tiene presencia en 13 alcaldías de la capital, donde habitan seis millones de creyentes. Los Buzones de paz estarán disponibles en:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Aurora Corona, madre buscadora, agradeció el respaldo de la Iglesia. “Nos hace mucho bien que nos arropen, que nos consuelen con una palabra, nos sentimos muy agradecidas”.

El Buzón de Paz es una iniciativa de la Arquidiócesis Primada de México para colaborar con las familias buscadoras, ofreciendo en nuestras parroquias un medio anónimo y seguro para que cualquier persona pueda compartir información que pudiera contribuir a conocer el paradero o la… pic.twitter.com/1NaJH0Ypus — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) August 27, 2026

Familias buscadoras piden ser recibidas por autoridades

Los 420 buzones deberán estar instalados antes de que termine el año y buscan apoyar la localización de personas desaparecidas ante la falta de diligencias oficiales señalada por las familias.

Lucrecia Franco, abuela buscadora, hizo un llamado a las autoridades: “Yo sí les pido a las autoridades, con todo mi corazón, que tomen un poquito del dolor que ven en nosotras”.

Francisco Javier Acero Pérez también pidió que las familias sean recibidas por las autoridades. Señaló que las buscadoras tienen pesar porque otros sectores son atendidos, mientras ellas consideran que no han sido incluidas.

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Síntesis final

420 parroquias de CDMX recibirán pistas confidenciales para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas.

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