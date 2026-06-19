Más de 700 mil aficionados celebran triunfo de México; se reporta saldo blanco
Miles de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para seguir y celebrar el triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en la Copa del Mundo. Autoridades capitalinas informaron que la jornada se mantiene con saldo blanco, pese a la asistencia de más de 700 mil aficionados en distintos puntos de la capital.
Tan solo en el Zócalo y calles aledañas se concentraron más de 200 mil personas, mientras que otros 130 mil asistentes acudieron a los 18 Festivales Futboleros instalados en diferentes alcaldías. Además, cerca de 400 mil aficionados celebraron en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia tras la victoria del conjunto nacional.
Saldo blanco en festejos por triunfo de México ante Corea del Sur
Para garantizar la seguridad de los asistentes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó 3 mil 400 policías y 296 vehículos en el Fan Fest del Zócalo. En los 18 festivales futboleros participaron otros 291 elementos y 75 unidades oficiales.
Asimismo, más de 10 mil servidores públicos realizaron labores de apoyo, vigilancia y atención en el Centro Histórico y otros puntos de reunión donde se instalaron pantallas gigantes para seguir el encuentro.
Durante la jornada, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención a ocho personas que presentaron malestares menores y que no requirieron traslado hospitalario.
Las autoridades también reportaron la atención de una menor de 16 años que sufrió una lesión en el muslo. La joven fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.
Pese a la lluvia registrada durante el medio tiempo del encuentro, los aficionados permanecieron en los distintos puntos de reunión para seguir el partido y posteriormente celebrar la victoria mexicana.
Hasta el cierre del operativo, las autoridades reportaron saldo blanco en las concentraciones masivas realizadas en la capital.
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