Más de 700 mil aficionados celebran triunfo de México; se reporta saldo blanco

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Más de 700 mil personas celebran el triunfo de México. FOTO: Especial

Miles de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para seguir y celebrar el triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en la Copa del Mundo. Autoridades capitalinas informaron que la jornada se mantiene con saldo blanco, pese a la asistencia de más de 700 mil aficionados en distintos puntos de la capital.

Tan solo en el Zócalo y calles aledañas se concentraron más de 200 mil personas, mientras que otros 130 mil asistentes acudieron a los 18 Festivales Futboleros instalados en diferentes alcaldías. Además, cerca de 400 mil aficionados celebraron en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia tras la victoria del conjunto nacional.

#Mundial2026 | Esta noche, en el marco de las actividades por el Mundial de Futbol que se celebra en nuestro país, miles de aficionados disfrutaron del partido de la Selección Nacional 🇲🇽 contra #Corea del Sur 🇰🇷 en el FanFest del #Zócalo, en las pantallas gigantes colocadas a… pic.twitter.com/SLH7XsrnTr — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 19, 2026

Saldo blanco en festejos por triunfo de México ante Corea del Sur

Para garantizar la seguridad de los asistentes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó 3 mil 400 policías y 296 vehículos en el Fan Fest del Zócalo. En los 18 festivales futboleros participaron otros 291 elementos y 75 unidades oficiales.

Asimismo, más de 10 mil servidores públicos realizaron labores de apoyo, vigilancia y atención en el Centro Histórico y otros puntos de reunión donde se instalaron pantallas gigantes para seguir el encuentro.

#SeguridadMundial | Con un dron de alta tecnología de la #UnidadÁguila de la Subsecretaría de #Inteligencia e #InvestigaciónPolicial de la #SSC, se realizan labores de vigilancia en el #ÁngelDeLaIndependencia, donde aficionados nacionales y extranjeros se dan cita para celebrar… pic.twitter.com/nCPFwMO7CE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 19, 2026

Durante la jornada, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención a ocho personas que presentaron malestares menores y que no requirieron traslado hospitalario.

Las autoridades también reportaron la atención de una menor de 16 años que sufrió una lesión en el muslo. La joven fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Pese a la lluvia registrada durante el medio tiempo del encuentro, los aficionados permanecieron en los distintos puntos de reunión para seguir el partido y posteriormente celebrar la victoria mexicana.

Hasta el cierre del operativo, las autoridades reportaron saldo blanco en las concentraciones masivas realizadas en la capital.

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