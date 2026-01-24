Crece la furia anti gentrificación en CDMX: vecinos amagan con boicotear el Mundial

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La furia anti gentrificación en la CDMX crece a 137 días del arranque del Mundial 2026. Vecinos y organizaciones realizaron manifestaciones sobre Paseo de la Reforma, donde advirtieron que podrían boicotear el evento si no hay diálogo con autoridades y medidas para frenar el alza en el costo de la vivienda en zonas cercanas al Estadio Azteca.

Con pancartas y bloqueos, los manifestantes acusaron que la llegada del Mundial ha disparado las rentas y el costo de vida, especialmente en colonias del sur de la capital. Señalan que los desarrollos inmobiliarios y la remodelación de viviendas para recibir a aficionados han generado desplazamiento de familias y presión económica para comunidades populares.

Gentrificación y Mundial 2026 elevan rentas en CDMX

De acuerdo con Asambleas Vecinales contra Mega construcciones, las rentas alrededor del Estadio Azteca casi se duplicaron en el último año. Natalia Lara explicó que viviendas que se alquilaban en seis o siete mil pesos ahora alcanzan precios de entre 17 y 20 mil pesos en zonas como Santa Úrsula Coapa, además de un aumento general en el costo de vida.

Organizaciones como el Frente Anti-Gentrificación, Pueblos Originarios del Sur de la CDMX, Obreras CDMX, estudiantes de la Escuela de Antropología y vecinos desalojados se sumaron a las protestas. Aseguran que el Mundial 2026 traerá consecuencias como contaminación, despojo de bienes comunes como el agua y un incremento del alquiler de hasta 155%, además de desplazamiento forzado de comunidades.

Los colectivos exigen mayor regulación de plataformas de alojamiento, renegociar el cobro de impuestos al organizador del evento y monitorear el impacto gentrificación–turismo. Afirman que, si no son escuchados por los gobiernos federal y local, intensificarán sus acciones.

Incluso advirtieron que podrían cerrar los accesos al Estadio Azteca durante la reinauguración programada para el 28 de marzo, cuando se prevé el partido entre México y Portugal. “Hay acciones para manifestarnos en las inauguraciones, sobre todo en marzo”, señalaron representantes vecinales.

Por lo pronto, los grupos anunciaron una caravana y rodada anti mundialista este domingo 25 de enero a las 11:00 horas, que partirá del bajo puente del Estadio Azteca rumbo al Metro Xola, sobre Calzada de Tlalpan, para visibilizar sus inconformidades.

Las organizaciones reiteraron que mantendrán la movilización social mientras no haya respuestas oficiales claras sobre el impacto del Mundial en la vivienda y la vida comunitaria del sur de la CDMX.

