Se suspende contingencia ambiental en el Valle de México: así queda Hoy No Circula este jueves

Levantan Doble Hoy No Circula. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció la suspensión de la contingencia ambiental atmosférica por partículas PM2.5 en la Zona Metropolitana del Valle de México, gracias a la mejora en la calidad del aire. Como resultado, las medidas adicionales, como el Doble Hoy No Circula programadas para el jueves 2 de enero de 2025, quedan sin efecto, y el Programa Hoy No Circula operará de forma regular.

A las 18:00 horas, la mayoría de las estaciones de monitoreo reportaron niveles de calidad del aire Aceptable y Buena para partículas PM10 y PM2.5. Esto ha sido posible gracias a la ventilación presentada en las últimas horas y a la mejora en las condiciones meteorológicas, lo que ha permitido la dispersión de contaminantes.

¿Cómo opera el Programa Hoy No Circula el jueves?

Este jueves, el Programa Hoy No Circula operará de manera normal. Esto significa que no circulan los vehículos con engomado color verde, terminación de placa 1 o 2, así como aquellos con hologramas 1 y 2.

Llaman a no hacer actividades contaminantes

La CAMe reiteró la importancia de evitar actividades que puedan generar contaminantes, como la quema de pirotecnia y la realización de fogatas, para proteger la salud de la población y evitar futuras contingencias ambientales.

Monitoreo de calidad del aire y recomendaciones

El Índice AIRE y SALUD está disponible para consulta en las siguientes plataformas: