Contingencia ambiental en el Valle de México. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se activó la contingencia ambiental en la zona noreste del Valle de México debido a un aumento en la concentración de partículas en el aire.

Cabe precisar que el día de hoy, a las 10:00 horas, se registró un valor de 100 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5 en la estación Nezahualcóyotl, en el municipio del mismo nombre, en la zona Noreste del Valle de México.

Lo anterior, debido a que durante la madrugada y la mañana hubo un aumento en la concentración de partículas en el aire, provocado principalmente por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles.

Esta situación se agravó debido a condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes, como la estabilidad atmosférica y el viento muy débil, característicos de la madrugada y las primeras horas de la mañana. Adicionalmente, se presentaron dos capas de inversión térmica, una en superficie que se disipó a las 9:00 horas del día de hoy y otra más en capas superiores que se estima se disipe aproximadamente al medio día. Estas condiciones dificultan la ventilación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿En qué zonas se activó la contingencia ambiental en el Valle de México?

Por lo anterior, con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ACTIVA LA FASE 1 DE CONTINGENCIA AMBIENTAL REGIONAL POR PARTÍCULAS PM2.5 PARA LA ZONA NORESTE DEL VALLE DE MÉXICO, que comprende a la alcaldía Gustavo A. Madero; y los Municipios de: Acolman, Atenco, Axapusco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de Morelos, Hueypoxtla, Ixtapaluca, Jaltenco, La Paz, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Tezoyuca, Tonanitla y Zumpango.

Lo anterior, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de partículas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula en el Valle de México?

Hasta el momento, la CAMe no ha informado si se aplicará el Doble Hoy No Circula, por lo que se espera que sea a las 15:00 horas de este miércoles cuando se emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de México o antes de ser necesario.

La CAMe pidió a la población mantenerse informados sobre el estado de la calidad del aire en la aplicación, “AIRE CDMX”, sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, X: @Aire_CDMX

Además, pide evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día.

No fumar, en especial en espacios cerrados.