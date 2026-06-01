Protesten de manera pacífica y acudan a mesa de diálogo: Segob a CNTE

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Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a los integrantes de la CNTE a mantener sus protestas de forma pacífica en la Ciudad de México, en medio de las movilizaciones que realizan para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la Reforma Educativa de 2019 y mejoras laborales y salariales.

A través de un mensaje en redes sociales, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, reiteró la invitación al magisterio para acudir a una mesa de trabajo y atender sus demandas mediante el diálogo. Además, rechazó la participación de personas ajenas al movimiento durante las manifestaciones.

Desde el @GobiernoMX reiteramos el llamado a los integrantes de la #CNTE a ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica y acudir a la mesa de trabajo en @SEGOB_mx para atender sus demandas. Rechazamos la participación de provocadores -que no son maestros- en una… — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 1, 2026

Segob rechaza actos de provocación en protestas de la CNTE

La funcionaria federal señaló que el Gobierno de México respalda el derecho a la movilización, pero pidió que las expresiones de inconformidad se desarrollen sin violencia.

“Reiteramos el llamado a los integrantes de la CNTE a ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica y acudir a la mesa de trabajo en Segob para atender sus demandas”, indicó la dependencia.

La convocatoria al diálogo ocurre mientras miles de docentes continúan con acciones de protesta en la capital del país y en diversas entidades.

CNTE mantiene movilizaciones y plantón en el Centro Histórico

Durante este lunes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recorrieron algunas de las principales vialidades de la Ciudad de México.

Los docentes mantienen un plantón en las inmediaciones de Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida 5 de Mayo, desde donde se trasladaron hacia el Ángel de la Independencia para posteriormente marchar por Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo capitalino.

Entre sus principales demandas se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Reforma Educativa de 2019 y mejores condiciones laborales para el magisterio.

Reportan incidentes durante la marcha de la CNTE

Durante la movilización se registraron algunos incidentes en el Centro Histórico.

Un grupo de manifestantes intentó retirar las vallas de seguridad colocadas sobre la avenida 20 de Noviembre para resguardar los accesos al Zócalo.

Además, sobre la avenida José María Izazaga, algunos participantes vandalizaron una grúa de la Policía Vial de la Ciudad de México, golpeándola con diversos objetos y lanzando artefactos pirotécnicos.

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