Vacaciones en CDMX: plan “barato” termina costando hasta 7 mil pesos

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Quedarse en la CDMX en Semana Santa para ahorrar dinero parece una decisión lógica, pero en la práctica no siempre resulta tan económico. Familias que optan por planes sencillos, como visitar el Zoológico de Chapultepec o salir a parques, terminan enfrentando gastos que se acumulan rápidamente.

La idea de un plan económico en vacaciones incluye transporte público, comida preparada en casa y actividades gratuitas. Sin embargo, incluso estos planes implican costos que, sumados, pueden alcanzar miles de pesos al final del periodo vacacional.

Vacaciones económicas en CDMX sí generan gastos

Un ejemplo claro es una salida familiar al zoológico. Aunque la entrada es gratuita, el transporte para dos adultos y una niña puede costar cerca de 48 pesos ida y vuelta, de acuerdo con tarifas de Semovi.

A esto se suma la comida. Preparar alimentos en casa reduce gastos, pero no los elimina. Según estimaciones de Profeco e Inegi, hacer sándwiches puede costar entre 15 y 20 pesos por pieza, lo que eleva el gasto diario por persona a unos 100 pesos si se consideran dos comidas.

En total, familias calculan un gasto aproximado de hasta 2 mil pesos durante las vacaciones, incluso sin salir de la ciudad.

Planes sencillos vs entretenimiento en vacaciones

Aunque los niños suelen preferir actividades simples como ir al parque o andar en bicicleta, los costos siguen presentes. Una salida básica puede representar entre 500 y 600 pesos, mientras que opciones como cine o eventos infantiles elevan el gasto a mil o hasta 2 mil pesos en un solo día.

Cuando se agregan experiencias más elaboradas, el presupuesto cambia drásticamente. Por ejemplo:

Experiencias inmersivas: entre 700 y 1,800 pesos por persona

Familia de tres: hasta 5,400 pesos

Cine: entre 400 y 700 pesos adicionales

Vacaciones en CDMX pueden llegar a 7 mil pesos

Al sumar distintas actividades, el gasto total de unas vacaciones en la ciudad puede alcanzar entre 6 mil y 7 mil pesos por familia, incluso sin viajes fuera.

El intento de ahorrar se enfrenta a decisiones cotidianas: antojos, salidas improvisadas o actividades adicionales que incrementan el presupuesto.

Al final, aunque el plan sea quedarse en casa para gastar menos, las vacaciones en CDMX demuestran que el gasto es inevitable y puede ser mayor de lo esperado.

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