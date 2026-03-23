Semana Santa dejará más de 24 mil mdp en CDMX, estima Canaco

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Semana Santa 2026 dejará derrama económica en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México (CDMX) estima que la Semana Santa 2026 generará una derrama económica superior a los 24 mil 551 millones de pesos en la capital mexicana, impulsada por el turismo, las tradiciones religiosas y el incremento en el consumo durante el periodo vacacional.

De acuerdo con el organismo empresarial, este monto representaría un crecimiento de 15.5% en comparación con el año anterior, lo que refleja un aumento en la actividad comercial durante esta temporada.

La proyección considera principalmente el impacto del turismo nacional y extranjero, así como las celebraciones religiosas que se realizan en distintos puntos de la capital.

Semana Santa 2026 impulsará turismo religioso y comercio en CDMX

Entre los factores que impulsarán la derrama económica destaca la alta afluencia de visitantes a templos y recintos históricos, además de las actividades tradicionales que se realizan durante estas fechas.

Uno de los eventos con mayor impacto es la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, considerada una de las celebraciones religiosas más importantes del país y que cada año atrae a miles de personas.

La Canaco CDMX también estimó que la ocupación hotelera durante el periodo vacacional podría ubicarse entre 65% y 70%, lo que reflejaría un incremento en la llegada de visitantes a la capital.

Restaurantes y venta de pescados y mariscos, entre los sectores más beneficiados

El organismo empresarial señaló que el sector de alimentos será uno de los más beneficiados, especialmente los negocios dedicados a la venta y preparación de pescados y mariscos.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en la CDMX podrían beneficiarse 2 mil 354 unidades económicas durante la temporada.

De ese total, el 73% corresponde a restaurantes especializados en pescados y mariscos, mientras que el 26.9% pertenece al comercio minorista de estos productos, un sector que registra mayor actividad durante la Cuaresma.

Además, también se prevé un impacto positivo en la venta de artículos religiosos, así como en servicios culturales, de entretenimiento y hotelería.

Canaco CDMX pide garantizar seguridad y movilidad durante Semana Santa

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que el dinamismo económico que se prevé para Semana Santa es clave para el comercio formal en la capital.

El representante empresarial también hizo un llamado a las autoridades para garantizar condiciones de seguridad y movilidad para los visitantes durante la temporada vacacional.

Además, se estima que más de 664 mil personas visitarán templos y recintos históricos en la capital, lo que reafirma a la CDMX como uno de los principales destinos de turismo religioso en el país.

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