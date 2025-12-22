GENERANDO AUDIO...

Tania Flores Guerra, exalcaldesa del municipio de Múzquiz.Foto: Magda Guardiola

La exalcaldesa del municipio de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, compareció este lunes ante la autoridad judicial como parte del proceso legal que enfrenta tras ser señalada por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de la probable comisión de ejercicio indebido de funciones.

Acusa persecución política

La exedil de extracción morenista insistió en que el proceso legal que enfrenta es una persecución política orquestada desde el Ejecutivo estatal y aseguró que lo mejor que podría pasar es que fuera vinculada a proceso.

“Si me vinculan a proceso, sería lo mejor que me pudiera pasar, para evidenciar lo que hoy están haciendo, que va en contra de la Constitución, que va en contra inclusive de mis derechos”, dijo Tania Flores Guerra, exalcaldesa del municipio de Múzquiz.

¿Por qué acusan a Flores Guerra?

La Auditoría Superior del Estado presentó cuatro denuncias por irregularidades que suman 53 millones de pesos de 2019 a 2022, tiempo en el que la exalcaldesa de extracción morenista dirigió la administración municipal.

“No le vamos a permitir a Manolo Jiménez que venga a usar el Centro de Justicia, que debería de velar y cuidar por los derechos de todos los coahuilenses; y no le vamos a permitir al fiscal de Coahuila que se tome competencias que no le corresponden, y mucho menos le vamos a permitir a la fiscal Anticorrupción, que es mujer, que venga a violentar la Constitución, sus competencias para venir a aplastar políticamente a esta mujer”, dijo Flores Guerra.

La audiencia de vinculación se desarrolla de manera privada, a pesar de que la defensa de la exalcaldesa pidió que fuera pública, y sin que la autoridad judicial funde legalmente la razón de esta decisión.