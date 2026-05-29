Sim Swapping: alertan por nuevo tipo de extorsión en Coahuila con el que intercambian tu número

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Autoridades de Coahuila alertan por la estafa “SIM Swapping”. Foto: Getty Images

Autoridades del estado de Coahuila alertan por un nuevo tipo de extorsión llamado “Sim Swapping” con el que los delincuentes intercambian tu número telefónico para obtener tus datos y acceder a tus cuentas de banco para robarte tu dinero.

¿Qué es el Sim Swapping?

De acuerdo con la Policía Cibernética de Coahuila, es un tipo de fraude con el que un delincuente busca duplicar o activar tu número de celular en otra tarjeta SIM, para así recibir tus códigos de verificación.

De esta manera, el criminal puede entrar a todas las cuentas que tengas en tu teléfono con el principal objetivo de robar tus datos y tu dinero.

¿Cómo hacen esta estafa?

El delincuente primero se hace pasar por ti en la compañía telefónica donde tienes registrada tu línea y pide cambiar tu tarjeta SIM a otra, justificando que la perdieron o se las robaron.

De esta manera, tu línea se desactiva en tu celular y el criminal recibe tus llamadas y mensajes, incluyendo códigos de verificación.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Entonces comienzas a notar las siguientes señales de que alguien intercambio tu tarjeta SIM:

Tu celular se queda sin señal

Recibes avisos de cambio de chip que no pediste

Tampoco puedes entrar a tus cuentas

Recibes códigos que no pediste

Con esto ya pueden entrar a tu banca móvil, a tu correo electrónico, a tus redes sociales y realizar compras o hacer transferencias telefónicas.

¿Qué se tiene que hacer?

Por último, ante una estafa por “SIM Swapping”, la Policía Cibernética de Coahuila recomienda tomar las siguientes medidas:

Llamar inmediatamente a tu compañía telefónica

Cambiar tus contraseñas

Bloquear tu banca y tarjetas

Reportar cualquier movimiento no reconocido

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