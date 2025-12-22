Duendes navideños limpian las calles de Colima

GENERANDO AUDIO...

En Colima, los duendes de la Navidad, dejaron la fábrica de Juguetes y comenzaron a limpiar las calles de la ciudad.

“Todos compramos el traje y ya nos pusimos a juntar basura, y pues a darle un poco de alegría a la gente para que sea lo primero que vean en la mañana, si salieron enojados o algo, ya nos ven y se les alegraba el día”, José Alberto Rodríguez, recolector de basura.

Los duendes son trabajadores de Limpia y Sanidad del municipio de Villa de Álvarez. Por la temporada decidieron disfrazarse de elfos y hasta el Grinch, para hacer más llevadera su jornada.

“Nos la pasamos a gusto, felices, se nos pasa el tiempo… Divertidos, más rápido se va el tiempo”, Trabajadores de Limpieza de Villa de Álvarez.

Duendes limpian Colima. Foto: Uno TV

“Si bien su trabajo es de los más pesados, lo realizan con mucho gusto, con mucha alegría. No importa si está haciendo mucho calor, no importa si llueve, días festivos están ellos trabajando”, Julio López, director de Limpia y Sanidad de Villa de Álvarez.

Desde las cinco de la mañana los duendes recorren las calles de la ciudad sin importar las altas temperaturas que se registran en esa zona.

“Pues mucha calor, y con así, pues no puede respirar uno bien y se cansa uno más”, Santiago Guzmán, recolector de basura.

Estos duendes recolectores de basura cumplen una doble función; dejar limpias las calles y también ser verdaderos mensajeros de Santa.

“A un compañero le pidieron una laptop y una tablet, porque quería que le dijeran a Santa, que querían una tablet y una laptop”, José Alberto Rodríguez, recolector de basura.

Durante la temporada decembrina y de año Nuevo, esta cuadrilla de elfos navideños seguirá recolectando la basura, para que los colimenses pasen una limpia Navidad.

