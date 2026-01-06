GENERANDO AUDIO...

Foto: Sandra Gómez

Taxistas de la región Laguna de Durango denuncian que la extorsión no terminó con la salida de CATEM, sino que ahora continúa a través de un nuevo sindicato identificado como CRUS, el cual exige cuotas semanales a operadores del transporte público, pese a recientes detenciones ligadas al crimen organizado.

El señalamiento surge tras la detención de Edgar “N”, alias el “Limones”, presunto operador financiero de “Los Cabrera”, una célula criminal vinculada a extorsiones contra comerciantes, ganaderos y transportistas en la región.

Nuevo sindicato CRUS exige cuotas a taxistas

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, la Confederación Revolucionaria de Unión de Sindicatos (CRUS) comenzó a operar recientemente y ahora exige una cuota de 150 pesos semanales a cada taxista que circula en la región Laguna.

Un operador con más de 20 años de experiencia, que pidió anonimato por temor a represalias, explicó que el mecanismo es prácticamente el mismo que se utilizaba con CATEM, aunque ahora el cobro es menor.

Señaló que algunos concesionarios incluso ven el cobro como un “alivio”, ya que anteriormente se exigían hasta 200 pesos por semana, sin embargo, advirtió que se trata del mismo esquema de presión.

Temor por posible escalada de violencia

Aunque hasta el momento no se han registrado agresiones físicas, los taxistas expresan temor de que las amenazas escalen, como ocurrió anteriormente, cuando algunos compañeros fueron víctimas de secuestros exprés por negarse a pagar.

Los entrevistados también alertan que desconocen si este nuevo sindicato pretende expandirse a otros sectores, como el transporte urbano, lo que incrementaría el impacto del esquema de cobro ilegal.

Hasta 300 mil pesos semanales por cuotas

De manera preliminar, taxistas estiman que CRUS podría estar recibiendo cerca de 300 mil pesos semanales, solo por los cobros a operadores de la región Laguna, donde circulan alrededor de dos mil taxistas, aunque la cifra podría ser mayor.

Los trabajadores del volante cuestionan que, pese a la detención del “Limones”, no se haya desarticulado por completo la red, y exigen mayor vigilancia para evitar que estas prácticas continúen bajo otros nombres.

