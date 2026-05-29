Detienen a Luis “N” tras operativo en Almoloya de Juárez; presunto integrante de la Familia Michoacana

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Detienen a Luis “N”, presunto integrante de La Familia Michoacana.

Fuerzas de seguridad del Estado de México detuvieron este jueves 28 de mayo a Luis “N”, señalado por su presunta relación con actividades delictivas vinculadas a la Familia Michoacana. La captura ocurrió en la comunidad de La Dilatada Sur, en Almoloya de Juárez, tras un operativo derivado de un reporte ciudadano por detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, los hechos se registraron luego de que autoridades acudieran al sitio para atender una alerta sobre disparos. Al llegar, los elementos localizaron a dos personas sin vida, quienes presuntamente fueron víctimas de un enfrentamiento armado ocurrido en la zona.

Durante las labores de inspección, los agentes ubicaron un vehículo azul con reporte de robo reciente y una camioneta roja sin placas de circulación.

Según el reporte oficial, de la camioneta descendieron seis sujetos que intentaron escapar hacia una zona boscosa cercana. Los uniformados iniciaron una persecución para impedir su fuga.

Tras varios minutos de seguimiento, las autoridades lograron interceptar y asegurar a Luis “N”, quien fue identificado como presunto integrante de una célula relacionada con La Familia Michoacana.

Investigan a presunto integrante de La Familia Michoacana

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas conforme avance la investigación.

La Secretaría de Seguridad estatal informó que las indagatorias continúan para ubicar y detener al resto de los sujetos que huyeron del lugar.

Las autoridades señalaron que La Familia Michoacana es considerada uno de los principales generadores de violencia en esta región del Estado de México, por lo que las acciones de búsqueda y seguimiento permanecerán activas.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos registrados en Almoloya de Juárez y determinar la posible participación de más personas en este caso.

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