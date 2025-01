GENERANDO AUDIO...

“Fofo” Márquez agredió a una mujer en febrero de 2024. Foto: FGJEM

Después de que el influencer “Fofo” Márquez fuera declarado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa, su hermano Rodrigo, reaccionó al fallo judicial con un mensaje en el que se expresa “desde el dolor de mi corazón” y en el que reclama que el caso se llevó con injusticia.

“Fofo” Márquez, de 26 años, obtuvo un fallo condenatorio en su contra por parte de un juez del Poder Judicial del Estado de México, por el delito de feminicidio en grado de tentativa. El youtuber se encuentra en prisión por el episodio ocurrido en febrero de 2024 cuando golpeó a una mujer en un estacionamiento en Nacalpan.

Hermano de “Fofo” Márquez reacciona a fallo de culpabilidad del influencer

Será el próximo 29 de enero cuando se dé a conocer cuántos años pasará en prisión “Fofo” Márquez. Tras la audiencia en la que fue declarado culpable, que se llevó a cabo este viernes, su hermano Rodrigo se posicionó sobre la decisión judicial.

“Desde el dolor de mi corazón me expreso ante ustedes diciéndoles que estoy decepcionado de ver cómo se llevaron las cosas con tanta injusticia”

Rodrigo Márquez

El pronunciamiento lo hizo a través de su cuenta de Instagram.

“Desafortunadamente, vivimos en un país donde es más importante algo mediático que un caso justo y solo quiero externar mi sentir y mi decepción hacia la justicia de este país”

Rodrigo Márquez

En la publicación aclaró que no tocará más el tema del caso de su hermano en las redes sociales:

“Después de esto no pienso volver a tocar el tema en mis redes sociales y espero puedan respetar esa decisión”

“Fofo” Márquez declarado culpable

Este viernes, el influencer Rodolfo “N” fue declarado culpable por intento de feminicidio. Fue privado de su libertad el año pasado, meses después de agredir físicamente a Edith “N” en el estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan, Estado de México.

“Fofo” golpeó a la mujer porque rozó accidentalmente el espejo lateral de la camioneta del joven cuando intentaba estacionarse. Ella le hizo saber que contactaría a su aseguradora para cubrir los gastos, sin embargo, el influencer reaccionó con fuertes golpes y patadas, la agresión quedó grabada en cámaras de seguridad.

En la audiencia de ayer, la víctima comentó que considera a la familia de Márquez como “peligrosa”.

Cuando el creador de contenido tomó la palabra, señaló que su intención nunca fue matarla.

“Mi familia no es peligrosa, somos gente decente, todos. Es un delito fabricado. No somos asesinos, va en contra de nuestros principios. Me pude haber ido a otro país, pero no lo hice, enfrenté la situación”

“Fofo” Márquez

Sobre el fallo, Edith también se posicionó agradeciendo que “se hizo justicia”.

“Es lo que esperábamos todos, justicia, simplemente lo que yo esperaba. Siempre creí en la Fiscalía, siempre creí en la resolución del juez. Agradecida y gracias por todo a la Fiscalía, mi abogado jurídico, a todos los peritos que vinieron, estuvieron aquí, dieron su tiempo, su exposición”

Edith, mujer agredida por Fofo Márquez

