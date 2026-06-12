Lluvia arrastra auto con tres personas en Tlalnepantla; salen ilesas

GENERANDO AUDIO...

Lluvia en Tlalnepantla arrastra un auto con tres personas FOTO Ilustrativa/Getty

La fuerte lluvia registrada la tarde de este jueves en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, provocó severas corrientes de agua que transformaron varias calles de la colonia Lázaro Cárdenas en auténticos ríos. Durante la emergencia, un automóvil compacto con tres personas a bordo fue arrastrado por la corriente.

El incidente ocurrió cuando la fuerza del agua empujó el vehículo hasta un canal de aguas negras, donde terminó atorado en un pequeño puente que conecta las calles Club Leopardos y Mario Rojas, evitando que fuera arrastrado más lejos.

Lluvia en Tlalnepantla arrastra vehículo con tres personas

Vecinos de la zona y elementos del Cuerpo de Bomberos de Tlalnepantla de Baz acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes del automóvil. Gracias a la rápida intervención, las tres personas lograron salir del vehículo de manera segura.

Equipos de emergencia atienden vehículo que cayó a una zona de desagüe en la col. Lázaro Cárdenas en Tlalnepantla. #Precauciones pic.twitter.com/UMM3uZ3fDc — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 12, 2026

Tras el rescate, paramédicos brindaron atención y primeros auxilios a los tripulantes para descartar lesiones de consideración. Sin embargo, las autoridades informaron que ninguno requirió traslado a un hospital.

Bomberos y vecinos participan en el rescate

Las maniobras de apoyo se realizaron mientras la corriente continuaba avanzando por la zona afectada. La colaboración entre habitantes y cuerpos de emergencia permitió atender rápidamente la situación y evitar consecuencias mayores.

El automóvil permaneció atrapado en la estructura del puente hasta que se realizaron las labores necesarias para retirarlo del canal.

Luego de varias maniobras, una grúa consiguió extraer el vehículo del canal de aguas negras. Con ello concluyeron las labores de atención en el sitio.

Las autoridades y cuerpos de emergencia permanecieron atentos a las afectaciones derivadas de las lluvias registradas durante la tarde en distintos puntos de Tlalnepantla.