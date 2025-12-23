Subsidio a la tenencia 2026 en Edomex: quiénes aplican y cuáles son los requisitos

GENERANDO AUDIO...

Subsidio a la tenencia en el Edomex 2026. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno del Estado de México (Edomex) dio a conocer que en 2026 habrá subsidio en el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, además de que se darán otros beneficios fiscales a propietarios de automóviles destinados al transporte de uso particular.

Habrá subsidio para la tenencia en Edomex en 2026

A través de un acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno del Edomex, el pasado 19 de diciembre, las autoridades mexiquenses dieron a conocer que habrá subsidio para el pago de tenencia en 2026.

En este documento señalaron que con la medida se busca actualizar el padrón vehicular para identificar los automóviles y se coadyuve en la prevención y disminución de delitos.

Foto: Cuartoscuro / Archivo

¿Para quiénes aplica este subsidio a la tenencia en Edomex?

Según el acuerdo publicado, el subsidio para el pago de tenencia será del 100% para aquellos propietarios de vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores, así como del 50% para automóviles con placas de 2020.

Por otra parte, las autoridades mexiquenses indicaron que mantuvieron en 550 mil pesos el límite para otorgar el subsidio a la tenencia para automóviles, pero también informaron que ampliaron el margen para motocicletas, pues pasó de 115 mil pesos en 2025 a 215 mil 517 pesos en 2026, sin contar IVA.

¡Ojo! Esta medida, agregaron, no aplicará para vehículos propiedad de la Federación, del Estado, de los municipios ni de los organismos auxiliares o autónomos.

¿Cuáles son los requisitos para este subsidio?

Según lo publicado en la Gaceta del Gobierno del Edomex, los requisitos para acceder a este subsidio al pago de la tenencia son los siguientes:

Ser residentes del Estado de México

Estar al corriente con obligaciones fiscales

Hacer el trámite durante la vigencia del acuerdo a través del Portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas o en los Centros de Servicios Fiscales

Obtener el Formato Universal de Pago

Pagar los derechos por servicios de control vehicular

Foto. Cuartoscuro

Este subsidio estará vigente hasta el 6 de abril de 2026, excepto para vehículos comprados mediante importación definitiva, cuya vigencia será hasta el 31 de diciembre.

Y los dueños de motos, motonetas, trimotos, cuatrimotos y vehículos nuevos o usados comprados por importación definitiva, que además deban inscribirse por primera vez en el Registro Estatal de Vehículos durante 2026, deberán realizar el trámite dentro de los 15 días siguientes a la fecha de adquisición o importación.

