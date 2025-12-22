Renovación de placas 2026 en Edomex; aquí el calendario completo

GENERANDO AUDIO...

Renovación de placas en el Estado de México. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Finanzas del Estado de México dio a conocer el calendario oficial para renovar placas durante el ejercicio fiscal 2026. El trámite comenzará el próximo mes de abril y el trámite es obligatorio para los automovilistas mexiquenses.

Publican calendario de renovación de placas 2026 en el Estado de México

En el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México se dieron a conocer los lineamientos para realizar la renovación de placas en 2026. El próximo año, deberán cumplir con este trámite los automovilistas con placas que hayan sido expedidas en 2021 y la tarjeta de circulación establezca una vigencia del 1° de enero al 31 de agosto de 2026.

La fecha en que se debe realizar el trámite de renovación de placas depende del último dígito de la placa de circulación.

Abril: terminación de placa 1 y 2

Mayo: terminación de placa 3 y 4

Junio: terminación de placa 5 y 6

Julio: terminación de placa 7 y 8

Agosto: terminación de placa 9 y 0

Documentación para hacer la renovación de placas 2026 en el Edomex

Identificación oficial con foto (INE, licencia o pasaporte)

CURP

Factura del auto y documento donde diga que es tuyo (compraventa, endoso o responsiva)

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses y del Edomex (INE, recibo de agua, recibo de luz o boleta predial)

Placas viejas o documento que indique por qué no las tienes como una constancia de extravío

